De-Donno-Tor in 90. Minute
Vaduz bestraft Bellinzona-Chancenwucher mit Lucky Punch

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Neuchatel Bellinzona – Vaduz (0:1).
Publiziert: 21.11.2025 um vor 45 Minuten
Die Highlights des 13. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
