1/5 Nach elf Jahren ist die Liebe von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic erloschen. Foto: imago images/APress International

Darum gehts Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic trennen sich nach elf Jahren Beziehung

Schweinsteiger soll eine neue Beziehung auf Mallorca begonnen haben

Trotz Trennung müssen beide bis 2027 als Markenbotschafter zusammenarbeiten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

«Sie hat mir beigebracht, was Liebe eigentlich ist und wie man in einer Familie lebt», schwärmte Ex-Bayern-Star Bastian Schweinsteiger (40) vor rund drei Jahren von seiner Ehefrau Ana Ivanovic (37). Nun ist diese Liebe jedoch erloschen. Nach elf Jahren ist die Beziehung zwischen Schweinsteiger und der French-Open-Siegerin von 2008 vorbei.

Der Grund für die Trennung ist laut Informationen der «Bild» eine andere Frau. Im Sommer 2024 soll Schweinsteiger auf Mallorca eine Affäre begonnen haben. Daraus sei Liebe geworden, die die beiden auch nicht verstecken. Händchen haltend habe sich der Deutsche mit seiner neuen Freundin an einem öffentlichen Strand in Mallorca gezeigt.

Gemeinsamer Werbepartner

Besonders brisant: Beruflich müssen Ivanovic und Schweinsteiger trotz alledem weiterhin zusammenarbeiten. Seit über fünf Jahren sind sie Markenbotschafter der Modefirma Brax. Und der Vertrag soll noch bis 2027 laufen. Dass sie in den Fotoshootings, wie in der Vergangenheit immer wieder, aber weiterhin als glückliches Paar inszeniert werden, darf bezweifelt werden.

Wie es genau weitergeht, ist allerdings noch offen – auch für Brax-Boss Marc Freyberg. Dieser zeigt sich gegenüber der «Bild» «irritiert» über die Fotos von Schweinsteiger und seiner neuen Liebe. «Natürlich suchen wir aktuell das Gespräch mit dem Management von Bastian und Ana, um die Gesamtlage zu erörtern, denn die beiden spielen für unsere Markenentwicklung eine grosse Rolle.» Die Gedanken seien zunächst aber bei den drei Kindern des Paares.

Fans unterstützen Ivanovic

Um diese soll sich laut der «Bild» Ivanovic mit der Unterstützung ihrer Eltern kümmern. Mit der Trennung komme sie währenddessen gut zurecht. Emotional soll sie mit Schweinsteiger bereits abgeschlossen haben – eine Versöhnung komme nicht infrage.

Weiteren Mut machen der 37-Jährigen ausserdem ihre Fans auf Instagram. «Du hast was Besseres verdient. Der Held ist kein Held mehr! Kopf hoch! Du bist eine Königin», oder «Ana, deine deutschen Fans lieben dich. Du bist, genau so, wie du bist, wundervoll», wird in den Kommentaren unter ihren neuesten Fotos geschrieben.