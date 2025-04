Langlauf-Ikone verkündet Liebes-Aus nach 22 Jahren

Vor 22 Jahren hat sich Riitta-Liisa Roponen in ihren Trainer Toni verliebt. Nun hat er die Scheidung eingereicht. Und die einstige Langläuferin ist am Boden zerstört.

1/5 Wie sie auf Instagram verrät, hat ihr Ehemann Toni die Scheidung eingereicht. Foto: Instagram/rlroponen

Riitta-Liisa Roponen verkündet Liebes-Aus mit ihrem Mann Toni

Nach 22 Jahren Beziehung und 18 Jahren Ehe hat er die Scheidung eingereicht

Ihre Erfolge hat Riitta-Liisa Roponen (46) im Winter gefeiert. Die Finnin ist einmal im Teamsprint und zweimal mit der Staffel Langlauf-Weltmeisterin geworden, hat insgesamt sieben WM- und eine Olympiamedaille (2010 Staffel-Bronze) zu Hause. Vor vier Jahren gibts letztmals Edelmetall an einem Grossanlass. Mit 42 Jahren wird Roponen mit der Staffel WM-Dritte. Kurz danach beendet sie als fünffache Siegerin eines Weltcuprennens ihre Karriere.

Der Winter hat ihr immer Freude bereitet. Nicht so dieses Mal. Wie Roponen in einem emotionalen Instagram-Beitrag verrät, war dieser Winter «der dunkelste und härteste in meinem Leben». Der Grund: Ihr Ehemann und ehemalige Trainer Toni Roponen (51) hat die Scheidung eingereicht. Und die Langlauf-Ikone ist am Boden zerstört.

«Ich durfte 22 Jahre lang mit dir leben und Abenteuer erleben», schreibt Roponen unter ein Hochzeitsfoto des Paares. Und fügt an: «Ich hätte gerne noch mindestens genauso viele Jahre weitergemacht.» Erst letzten Sommer hat das Paar seinen 18. Hochzeitstag gefeiert. Nun trauert sie um das Ende ihrer Liebe. Trotzdem wird das Paar für immer verbunden bleiben – durch Tochter Ida Roponen (21).

«In kleinen Schritten, aber es geht weiter»

Für Roponen aktuell wohl nur ein schwacher Trost. Sie schreibt davon, nicht nur ihren Mann, sondern auch ihren besten Freund und ihren Fels in der Brandung verloren zu haben. Oder wie sie zusammenfasst: «Ich habe alles verloren, als ich dich verloren habe.» Wie sehr sie ihren Mann immer noch liebt, verrät auch der Hashtag, den sie ans Ende ihres Postings setzt: «Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.»

Trotz Liebeskummer weiss Roponen, dass das Leben weiter geht. «In kleinen Schritten, aber es geht weiter», blickt sie in die Zukunft.

