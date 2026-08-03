Polen oder Färöer für Thun
Thun wird gleich in der ersten Paarung zugelost. Die Berner Oberländer treffen bei einem Weiterkommen in der Eruopa League in den Playoffs auf den Gewinner des Duells zwischen Lech Poznań aus Polen und Klasvik von den Färöer Inseln.
Paarungen der Gruppe 3
KKS Lech Poznań (Polen) / KÍ Klaksvík (Färöer Inseln) – FC Thun (Schweiz) / Víkingur Reykjavík (Island)
Paarungen aus der Gruppe 2
Shamrock Rovers FC (Irlandd) / KF Egnatia (Albanien) – Lillestrom SK (Norwegen)
Jagiellonia Białystok (Polen) / Rangers FC (Schottland) – Larne FC (Nordirland) / FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgien)
Mjällby AIF (Schweden) / SK Slovan Bratislava (Slowakei) – Pafos FC (Zypern) / FC Salzburg (Österreich)
PFC Levski Sofia (Bulgarien) / FC Kairat Almaty (Kasachstan) – PAOK FC (Griechenland) / RSC Anderlecht (Belgien)
Paarungen aus der Gruppe 1
Trabzonspor (Türkei) – Ferencvarosi TC (Ungarn) / Gornik Zabrze (Polen)
KuPS Kuopio (Finnland)/Universitatea Craiova (Rumänien) – FC Ararat-Armenia (Armenien) / NK Celje (Slowenien)
Sint-Truidense VV (Belgien) – Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) / Omonia FC (Zypern)
Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) / FK Crvena Zvezda (Serbien) – Viktoria Plzen (Tschechien)
Thun in Gruppe 3
Insgesamt nehmen 24 Vereine an der Auslosung teil. Fünf davon steigen erst in der Playoff-Runde in den Europa-League-Wettbewerb ein, sechs aus der dritten Quali-Runde der Champions League – darunter auch Thun nach dem Out gegen Dinamo Zagreb – und 13 als Sieger der dritten Quali-Runde der Europa League.
Die 24 Teams werden dabei in drei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Thun befindet sich dabei in Gruppe 3.
Auslosung Playoffs Europa League
In Nyon werden heute die Playoffs im Europacup ausgelost. Ab 13 Uhr startet die Uefa mit der Europa League, wo Thun seinen Gegner bei einem Weiterkommen erfährt. Ab 14 Uhr folgt die Auslosung der Conference League, wo auch St. Gallen, Lugano, Sion und Vaduz ihre möglichen Gegner erfahren. Bei uns im Ticker bleibst du auf dem Laufenden.