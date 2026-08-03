Thun in Gruppe 3

Insgesamt nehmen 24 Vereine an der Auslosung teil. Fünf davon steigen erst in der Playoff-Runde in den Europa-League-Wettbewerb ein, sechs aus der dritten Quali-Runde der Champions League – darunter auch Thun nach dem Out gegen Dinamo Zagreb – und 13 als Sieger der dritten Quali-Runde der Europa League.

Die 24 Teams werden dabei in drei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Thun befindet sich dabei in Gruppe 3.