Wecker stellen, KA-EX für den nächtlichen Energiekick bereitstellen und Daumen drücken! Wir haben den virtuellen Boarding Pass für Lionel Messi schon mal gelöst. Wenn unsere Jungs ab drei Uhr früh den Sack zumachen, wartet in seinem Heimatland das perfekte Trostpflaster auf «La Pulga», den «Floh». Diesen Spitznamen verpasste man dem Weltfussballer schon als Kind, weil er klein und schmächtig war.
Kopf hoch, Lionel! Argentinien hat abseits des Rasens so viel zu bieten, dass sich der Frust postwendend in pure Feierlaune verwandelt. Und das Beste: Du kannst es Messi gleichtun und mit Blick, SWISS und KA-EX ebenfalls ins Traumland abheben.
Buenos Aires: Party statt Penaltyfrust
In den bunten Gassen von La Boca, dem farbenfrohen Hafenviertel in Buenos Aires, wird Fussball nicht nur gelebt, sondern geatmet. Und sollte es für Messi morgen «Adiós» heissen, tanzt er den Frust in den nächtlichen Tangobars von San Telmo einfach weg. Buenos Aires sprüht vor Lebensfreude und Leidenschaft. Die Stadt ist der beste Trost, den sich ein geschlagener Superstar wünschen kann.
Patagonien: Eiszeit für heisse Gemüter
Zu viel Trubel nach dem Aus? Ab in den tiefen Süden: In Patagonien beeindrucken majestätische Gletscher wie der Perito Moreno und schroffe Berggipfel. Die Luft ist so klar, dass der Kopf sofort frei wird. Und ein episches Selfie vor tiefblauem Gletschereis ist fast so schön wie eines mit dem Pokal. Den hat Messi seit 2022 ja sowieso schon zu Hause stehen.
Iguazú-Wasserfälle: Gigantische Wassermassen statt Tränen
Falls die argentinische Abwehr in der Nacht auf Sonntag baden geht: An den Iguazú-Wasserfällen tut man das freiwillig und mit Begeisterung. Die gigantischen Wassermassen sind ein absolutes Weltwunder. Weiteres Trostpflaster: Hier rauscht es lauter, als die Fans im Stadion je jubeln könnten.
Mendoza: Der edelste Frustlöscher der Welt
Nach dem Schlusspfiff braucht es erst mal einen Schluck zur Beruhigung. In der Weinregion Mendoza wächst der weltbeste Malbec. Ein schwerer, edler Rotwein, der perfekt zu einem saftigen Asado (BBQ) passt. Hier lässt es sich exzellent auf eine grosse Karriere anstossen. Auch ohne Halbfinalticket.
Bariloche: Trost in der argentinischen Schweiz
Falls Messi unsere Fussballhelden nach dem Spiel wider Erwarten vermissen sollte, reist er einfach nach Bariloche. Die Region wird wegen ihrer Seen, Berge und Holzhäuser oft als argentinische Schweiz bezeichnet. Pluspunkt für Lionel: Es gibt dort feine Schoggi. Fast so gut wie unsere, aber nur fast.
Du willst Messi und seinen Jungs nicht nur beim Heimreisen zuschauen, sondern selbst das Abenteuer deines Lebens erleben? Blick, SWISS und KA-EX verlosen einen Flug nach Argentinien!
Mach jetzt mit beim Gewinnspiel und heb ab ins Land der Ballzauberer – und des Tangos. Viel Glück!
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Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
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