Während wir der Nati in der Nacht auf morgen die Daumen drücken, schicken wir Lionel Messi augenzwinkernd schon mal auf die Heimreise. Und dich vielleicht gleich hinterher. Gewinne mit Blick, SWISS und KA-EX einen Flug ins Traumland, und reise dem Weltmeister nach.

Warum Lionel nicht traurig sein muss, wenn es nach Hause geht

Warum Lionel nicht traurig sein muss, wenn es nach Hause geht

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Wecker stellen, KA-EX für den nächtlichen Energiekick bereitstellen und Daumen drücken! Wir haben den virtuellen Boarding Pass für Lionel Messi schon mal gelöst. Wenn unsere Jungs ab drei Uhr früh den Sack zumachen, wartet in seinem Heimatland das perfekte Trostpflaster auf «La Pulga», den «Floh». Diesen Spitznamen verpasste man dem Weltfussballer schon als Kind, weil er klein und schmächtig war.

Kopf hoch, Lionel! Argentinien hat abseits des Rasens so viel zu bieten, dass sich der Frust postwendend in pure Feierlaune verwandelt. Und das Beste: Du kannst es Messi gleichtun und mit Blick, SWISS und KA-EX ebenfalls ins Traumland abheben.

Buenos Aires: Party statt Penaltyfrust

In den bunten Gassen von La Boca, dem farbenfrohen Hafenviertel in Buenos Aires, wird Fussball nicht nur gelebt, sondern geatmet. Und sollte es für Messi morgen «Adiós» heissen, tanzt er den Frust in den nächtlichen Tangobars von San Telmo einfach weg. Buenos Aires sprüht vor Lebensfreude und Leidenschaft. Die Stadt ist der beste Trost, den sich ein geschlagener Superstar wünschen kann.

Patagonien: Eiszeit für heisse Gemüter

Zu viel Trubel nach dem Aus? Ab in den tiefen Süden: In Patagonien beeindrucken majestätische Gletscher wie der Perito Moreno und schroffe Berggipfel. Die Luft ist so klar, dass der Kopf sofort frei wird. Und ein episches Selfie vor tiefblauem Gletschereis ist fast so schön wie eines mit dem Pokal. Den hat Messi seit 2022 ja sowieso schon zu Hause stehen.

Iguazú-Wasserfälle: Gigantische Wassermassen statt Tränen

Falls die argentinische Abwehr in der Nacht auf Sonntag baden geht: An den Iguazú-Wasserfällen tut man das freiwillig und mit Begeisterung. Die gigantischen Wassermassen sind ein absolutes Weltwunder. Weiteres Trostpflaster: Hier rauscht es lauter, als die Fans im Stadion je jubeln könnten.

Mendoza: Der edelste Frustlöscher der Welt

Nach dem Schlusspfiff braucht es erst mal einen Schluck zur Beruhigung. In der Weinregion Mendoza wächst der weltbeste Malbec. Ein schwerer, edler Rotwein, der perfekt zu einem saftigen Asado (BBQ) passt. Hier lässt es sich exzellent auf eine grosse Karriere anstossen. Auch ohne Halbfinalticket.

Bariloche: Trost in der argentinischen Schweiz

Falls Messi unsere Fussballhelden nach dem Spiel wider Erwarten vermissen sollte, reist er einfach nach Bariloche. Die Region wird wegen ihrer Seen, Berge und Holzhäuser oft als argentinische Schweiz bezeichnet. Pluspunkt für Lionel: Es gibt dort feine Schoggi. Fast so gut wie unsere, aber nur fast.

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