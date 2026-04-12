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Fribourg – Genf 6:2
Mayer-Flop ermöglicht Wallmark das 1:0

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – Genf-Servette (6:2).
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die Eishockey-Highlights vom 12. April
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