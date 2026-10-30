Letztes Wochenende hat er ihn noch verpasst, nun steht alles bereit für Kimi Antonellis WM-Titel. Wer seine erwartete Triumphfahrt in Mexiko sehen möchte – hier alle Infos.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez laufen die letzten Vorbereitungen für den sehr wahrscheinlichen letzten Schritt von Kimi Antonelli, um sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Formel 1 zu machen. Seine eindrückliche Bilanz in dieser Saison: neun Siege in 18 Grand Prix. Hinzu kommen weitere sechs Podestplätze, wodurch er bloss in drei Rennen nicht zur Champagnerdusche antreten durfte. Am Sonntag soll nun die wohlverdiente Krönung folgen. Für Schweizer Fans läuft das Spektakel zur besten Zeit.

Freitag, 30. Oktober

19.30 Uhr: 1. freies Training

23 Uhr: 2. freies Training

Samstag, 31. Oktober

18.30 Uhr: 3. freies Training

22 Uhr: Qualifying

Sonntag, 1. November

21 Uhr: GP

King Kimi winkt mehr als «nur» der WM-Titel

Zwei mickrige Punkte fehlen Antonelli noch bis zum Ritterschlag. Obwohl das natürlich untertrieben wäre, schliesslich bugsiert ihn der Gewinn der Weltmeisterschaft in den Kreis der Legenden dieses Sports. Und damit nicht genug.

Vor dem GP von Mexiko gibts noch 125 Punkte zu holen. Momentan führt Antonelli mit 123 Zählern vor Teamkollege Russell. Ein ordentliches Polster, wenn auch noch nicht in Rekordhöhe. Da hat seit 2013 Sebastian Vettel die Nase vorn, als er die Konkurrenz im Red Bull um 155 Punkte schlug und überlegen zum vierten Mal Weltmeister wurde.

Davon ist Antonelli noch ein gutes Stück entfernt. Titel Nummer 1 soll am Sonntag deswegen aber nicht weniger wertvoll sein.