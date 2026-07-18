Hamilton-Crash in letzter Sekunde – Audi-Duo jagt Top Ten

Das Wetter verhöhnt in Spa weiter alle, die mit einem Regenschirm angereist sind. Der leicht bewölkte Himmel wird von 20 Grad begleitet. Schnellster im dritten Training: Antonelli vor Norris und Verstappen. Und Hamilton crasht in letzter Sekunde.

Roger Benoit aus Spa

Mercedes-Chef Toto Wolff (54): «Hier in Spa kannst du innerhalb von Minuten vom Regen überrascht werden. Dann muss das Auto bereit sein!» Und der Fahrer, denn auf nasser Piste können die 7004 Meter verdammt gefährlich werden.

Bellof und Hubert starben

Aber auch sonst ist die Ardennen-Strecke nicht harmlos. Ferrari-Star Leclerc: «Ich komme jedes Mal mit vielen Gedanken an meinen Freund Anthoine nach Spa. 2019 habe ich ihn hier nach der Auffahrt zu Eau Rouge verloren!» Der Formel-2-Star Hubert bezahlte eine Karambolage mit dem Tod.

Direkt in der Senke von Eau Rouge trauerte am 1. September 1985 Deutschland um sein wohl grösstes Talent aller Zeiten: Stefan Bellof (28) wurde ein waghalsiges Überholmanöver im Porsche gegen Lokalmatador Jacky Ickx zum tödlichen Verhängnis.

Sainz erneut beleidigt

Über 30 Jahre später sind die Autos in allen Rennserien zum Glück sicherer geworden. Doch am Ende können Fahrfehler die Katastrophe auslösen – und das Material ist dann vielleicht nicht mehr der gewünschte Schutz.

Am Freitag tobte WM-Leader Antonelli bei einem heiklen Überhol-Duell: «Sainz, was für ein Idiot!» Bereits am Donnerstag hatte der bei Williams immer unglücklicher werdende Spanier von Hülkenberg sein verbales Fett abbekommen: «Bei Audi wäre noch der Job als Ersatzfahrer frei.»

«Kontrolliere deine Emotionen»

Im dritten Training liess sich Antonelli im Mercedes auf keine Spielchen mehr ein und fuhr mit 1:45,990 eine Superzeit im Zeichen des Energie-Managements. Oder unglaubliche 0,8 Sekunden schneller als der fünffache Spa-Sieger Hamilton. Doch dann tauchten in den letzten Minuten die Champions Norris und Verstappen auf und verkürzten den Rückstand auf etwas mehr als 0,1 Sekunden.

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Vielleicht sollte sich Antonelli bei der nächsten heiklen Situation (wie eben jene mit Sainz) an sein Gespräch mit Roger Federer (44) in Wimbledon erinnern. Dieser hat Kimi geraten: «Kontrolliere deine Emotionen. Vor allem jene, die Fehler verursachen können!»

8. Hülkenberg, 9. Bortoleto

Die Frage nach der Bestzeit im dritten Training auf einem der schwierigsten und anspruchsvollsten Kurse der Welt (neben Suzuka) lässt die Frage zu: Holt Antonelli am Samstagnachmittag ab 16 Uhr (TV live) locker seine sechste Pole-Position?

Für das Audi-Duo bleibt das Erreichen des Top-Ten-Finales das grosse Ziel. Die beiden Fahrer überraschten mit den Positionen acht und neun. Vor Hadjar, der im Rennen mit dem Red Bull als Letzter starten muss: ganzes Motorenfeld ausgetauscht. Auch Norris wird in der Qualifikation zehn Plätze verlieren, da die vierte Steuereinheit eingebaut wurde. Da könnte sich Hinwil vielleicht über die besten Startpositionen 2026 freuen.

Zwei heisse Unfälle

In letzter Sekunde haute Hamilton den Ferrari noch kurz in die Streckenbegrenzung, schlug sich rechts hinten das Rad ab. Dazu ist der Heckflügel kaputt.

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Am Tag zuvor hatte es dort Gasly im Alpine noch schlimmer erwischt.