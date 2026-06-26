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Weiter gehts in Spielberg
Der F1-Kalender 2026 mit allen Rennen

Der vollbepackte Rennmonat Juni mit drei GP endet in Österreich. Wer jubelt beim Heimrennen von Red Bull, bevors nach Silverstone geht?
Publiziert: 10:24 Uhr
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Lewis Hamilton durchbrach in Barcelona als erster Fahrer dieses Jahr die Mercedes-Dominanz.
Foto: imago/HochZwei

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • F1-Kalender 2026 umfasst 22 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
  • GP von Bahrain und Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt
  • Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurden die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt. Neu dabei ist dafür Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender.

F1-Kalender 2026 als PDF

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Zum F1-Kalender 2026 als PDF

F1-Rennkalender 2026

RundeDatumGP vonSieger 2026
16.–8. MärzAustralien, MelbourneGeorge Russell (Mercedes)
213.–15. MärzChina, ShanghaiKimi Antonelli (Mercedes)
327.–29. MärzJapan, Suzuka Kimi Antonelli (Mercedes)
410.–12. AprilBahrain, Sakhir

wegen Kriegs abgesagt

517.–19. AprilSaudi-Arabien, Jeddah

wegen Kriegs abgesagt

61.–3. MaiMiami, Miami Kimi Antonelli (Mercedes)
722.–24. MaiKanada, Montreal

Kimi Antonelli (Mercedes)

85.–7. JuniMonaco, Monte-Carlo

Kimi Antonelli (Mercedes)

912.–14. JuniKatalonien, Barcelona Lewis Hamilton (Ferrari)
1026.–28. JuniÖsterreich, Spielberg
113.–5. JuliGrossbritannien, Silverstone
1217.–19. JuliBelgien, Spa
1324.–26. JuliUngarn, Hungaroring
1421.–23. AugustNiederlande, Zandvoort
154.–6. SeptemberItalien, Monza
1611.–13. SeptemberSpanien, Madrid
1724.–26. SeptemberAserbaidschan, Baku
189.–11. OktoberSingapur, Singapur
1923.–25. OktoberUSA, Austin
2030. Oktober – 1. NovemberMexiko, Mexiko-Stadt
216.–8. NovemberBrasilien, São Paulo
2219.–21. NovemberLas Vegas, Las Vegas
2327.–29. NovemberKatar, Lusail
244.–6. DezemberVAE, Abu Dhabi

Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.

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Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

DatumOrtSieger 2026
14. MärzChina, ShanghaiGeorge Russell (Mercedes)
2. MaiUSA, Miami Lando Norris (McLaren)
23. MaiKanada, Montreal

George Russell (Mercedes)

4. JuliGrossbritannien, Silverstone
22. AugustNiederlande, Zandvoort
10. OktoberSingapur, Singapur

Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Denn in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen als für ihn zuverlässigen Punktelieferanten. Von bisher 26 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Dahinter folgen Norris (4 Siege), Piastri (3) und Russell (3).

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