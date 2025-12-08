Beim frisch gebackenen Formel-1-Weltmeister Lando Norris fällt ein Detail auf. Der Brite trägt eine exklusive Schweizer Uhr. Die RM 72-01 von Richard Mille am Handgelenk kostet ein Vermögen.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Jubel, Trubel, Weltmeistertitel – und mittendrin ein Detail aus der Schweiz. Am Handgelenk des frischgebackenen Weltmeisters Lando Noris (26) sieht man auf dem Podest bei der Pokalübergabe eine Uhr, die sich bei näherer Betrachtung als Modell RM 72-01 herausstellt.

Die luxuriöse Uhr stammt aus dem Haus der 1999 im Jura gegründeten Marke Richard Mille – einem Hersteller, der in der Königsklasse des Motorsports längst zum Inventar gehört.

Wie bei vielen Formel-1-Piloten gehört es auch für Norris unmittelbar nach dem Rennen an seinem grössten Tag zum Ritual: Helm ab, Kappe auf – und die Uhr ans Handgelenk. Direkt nach seinem WM-Triumph in Abu Dhabi schnallt er sich das streng limitierte und für Normalsterbliche gar nicht käufliche Modell an. Es prangt gut sichtbar in allen Interviews, Fotos und Videos des Abends – ein diskreter, aber unübersehbarer Hinweis auf seine Partnerschaft mit den Schweizern.

Die RM 72-01 – Understatement zum Luxuspreis

Bei einem Preis von rund 400’000 Schweizer Franken würde man vielleicht erwarten, eine mit Diamanten besetzte Uhr vor sich zu haben. Doch am Handgelenk von Norris funkelt nichts. Das gute Stück will stattdessen gemäss dem Hersteller durch sein Design, die aufwendige Konstruktion und die technologische Raffinesse bestechen.

Neben Norris’ «White Ceramic»-Variante existieren weitere Motorsport-Editionen: die RM 72-01 Charles Leclerc Monaco, die bereits ihren prominenten Träger im Namen hat sowie eine grüne Le-Mans-Version, inspiriert vom legendären 24-Stundenrennen.

Der bodenständige Multimillionär

Der horrende Preis wird Norris nicht abschrecken. Ob durch Sponsorendeals, seinen Formel-1-Lohn oder zahlreiche Boni wie jetzt für den gewonnenen WM-Titel: Finanziell muss sich der gebürtige Brite schon lange keine Sorgen mehr machen.

Allerdings ist es auch gut möglich, dass die Uhr gar nicht dem Briten gehört. Immer wieder treten Stars mit einem Exemplar des Herstellers auf, weil sie die Uhren zur Verfügung gestellt bekommen.

Lando Norris gilt ohnehin als eher bodenständiger Typ im Fahrerlager. Abseits der Rennstrecke nimmt er sich gerne Zeit für Fans, Medien und Teammitglieder, gilt auch als sympathischer und umgänglicher Charakter. Trotz seines Erfolgs pflegt er eine entspannte, humorvolle Art und hat sich so den Ruf eines echten Fan-Lieblings erarbeitet. Nun ist er auch sportlich ganz oben angekommen.