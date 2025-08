Bortoleto machte die Meisterprüfung – 8 Punkte!

Der fast unheimliche Höhenflug des Schweizer Rennstalls Sauber geht weiter: Gabriel Bortoleto (20) zeigte am Sonntag in Ungarn wieder eine reife Leistung – und machte als 6. mit weiteren acht WM-Punkten seine Meisterprüfung.

Darum gehts Bortoleto überrascht mit starker Leistung im Sauber-Team

Zum dritten Mal in vier Rennen startete er aus den Top Ten

Sauber bestätigt sechsten WM-Rang mit 51 Punkten

Roger Benoit Formel-1-Experte

Wer hätte vor einem Monat noch gedacht, dass der Brasilianer, 2024 Formel-2-Meister, plötzlich so explodieren würde? Zum dritten Mal in den letzten vier Rennen startete Bortoleto aus den Top Ten – Teamkollege Hülkenberg noch nie. Und jedes Mal brachte der Südamerikaner wertvolle Zähler nach Hinwil.

In Spielberg startete er als Achter und wurde auch Achter. Vor einer Woche in Spa gab es den zehnten Startplatz, Bortoleto wurde Neunter. Und jetzt die Triumphfahrt aus der siebten Startposition (vor Verstappen) auf den tollen 6. Platz.

Praktisch das ganze Rennen fuhr Bortoleto, der weltweit von den Fans zum «Fahrer des Rennens» gewählt wurde, hinter seinem Manager Fernando Alonso (44) im Aston Martin-Mercedes her. Eine Chance, den Lehrmeister zu schlagen, bekam Bortoleto nie. Dafür überraschte er mit seiner eisernen Disziplin hinter dem Lenkrad. Fehlerfrei fuhr er nach dem veröffentlichten «Fehlstart», den die FIA kurz darauf zurücknahm, stets an 6. Stelle.

Sauber-Taktik ging wegen Fehlstart in die Hosen

Der zweite Reifenwechsel warf ihn kurz auf den achten Platz zurück. Doch die Gummiwechsel von Hamilton und Verstappen (der sich rundenlang die Zähne am Sauber-Star ausbiss) spulten ihn wieder ins Rampenlicht des 6. Platzes zurück.

Damit hat Sauber den sechsten WM-Rang mit jetzt 51 Punkten zwar an Aston Martin (52) verloren, hat aber Williams (70) langsam im Visier.

Da die FIA ebenfalls bei Sauber-Teamleader Nico Hülkenberg (37) einen Fehlstart bemerkte (und diesen auch bestrafte), ging die ganze Supertaktik der Hinwiler in die Hosen.

Der Deutsche, auf dem weichen Reifen gestartet, kam schon nach fünf Runden an die Boxen und liess den gelben Medium-Pneu aufziehen. Er flog dem Feld hinterher – aber kurz darauf wurde die Fünf-Sekunden-Strafe für Hülkenberg offiziell. Die musste er dann beim zweiten Halt absitzen – und verlor so als 13. Alle Chancen auf einen doppelten Sauber-Triumph.

«Der Junge ist Gold wert!»

Seit Barcelona hat also das zukünftige Audi-Team sechsmal in Serie gepunktet. Rekord? Nein, 2018 in den letzten vier Rennen (mit Leclerc und Ericsson) und 2019 in den ersten vier WM-Läufen (mit Räikkönen) gab es übergreifend also acht Rennen mit Punkten.

In Budapest applaudierte auch der frühere GP-Chef Bernie Ecclestone, der in Brasilien eine riesige Farm besitzt: «Ich bin froh, dass wir der Familie Bortoleto beim Formel-1-Einstieg mit Rat und Tat helfen konnten! Der Junge ist Gold wert!»