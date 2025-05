Peter Sauber nach Jubiläums-GP in Imola

1/5 Nico Hülkenberg (l.) und Peter Sauber feiern im Motorhome von Imola das Jubiläum des Rennstalls. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit, Imola

Erstmals seit dem verregneten Saisonauftakt in Melbourne (7. Hülkenberg) sah man einen Sauber-Boliden wieder richtig um die Punkte fighten. Doch am Ende waren Tsunoda im Red-Bull-Honda und Alonso im Aston Martin doch etwas zu stark für den Deutschen – Platz 12.

Wo war die Zahl 600?

«Ja, es hat Spass gemacht. Ich hoffe, wir haben auch am nächsten Sonntag in Monte-Carlo solche Zweikämpfe. Und mit ein wenig Glück gibts dann auch wieder mal WM-Punkte», sagte der Mann mit jetzt 234 Rennen ohne Podestplatz.

Doch Hülkenberg ist im Jahr vor dem Audi-Einstieg eine echte Bereicherung für die Hinwiler, die das Jubiläum ohne Aufschrift am Auto in Imola feierten. «Wir hatten einen schönen Schriftzug für die Motorabdeckung in der Fima gemacht, aber keiner zeigt Interesse», verriet ein Teammitglied. Seltsam.

Bortoleto chancenlos – Letzter

Während Hülkenberg in der 29. Runde (virtuelle Safety-Car-Phase wegen Ocon-Ausfall) fast gratis zu seinem einzigen Reifenstopp kam, lag Bortoleto nach seinem ersten von drei Boxenhalts in der 11. Runde sofort an letzter Stelle. Der Brasilianer erholte sich nie mehr und wurde 18.

Hülkenberg war neben Hamilton, Antonelli, Bearman und Tsunoda als einziger auf dem harten Gummi gestartet. Eine gute Strategie, die am Ende um vier Sekunden an den WM-Punkten vorbeiging.

Hadjar: Dreimal 2025 gepunktet

Aber die Kämpfe mit Sainz, Alonso und Tsunoda geben dem WM-Schlusslicht neue Hoffnung. Noch liegt man mit sechs Punkten hinten, aber Alpine (mit dem enttäuschenden Comeback-Pilot Colapinto) hat nur einen Zähler mehr.

Und Racing Bulls liegt dank dem erneut superstark fahrenden Rookie Isack Hadjar (9.) jetzt vier Punkte vor den Hinwilern. Davor sind Aston Martin (14) und Haas (20) momentan nicht zu packen.

