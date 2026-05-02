Nach vier souveränen Siegen in Melbourne, Shanghai (mit Sprint) und Suzuka lernte Mercedes beim Miami-Sprint die Niederlage kennen. Die neuen Regeln nutzte Marken-Champion McLaren-Mercedes mit einem Doppelsieg. Für Audi wirds nach dem Rennen besonders bitter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norris dominiert Rennen in Miami, Leclerc auf dem Podium

Antonelli durch Strafe von Platz vier auf sechs zurückversetzt

GP Miami: Regenwahrscheinlichkeit bei 90 Prozent, spannende Bedingungen erwartet

Roger Benoit Formel-1-Experte

Weltmeister Norris liess Teamkollege Piastri vom Start weg keine Chance. Schon in Miami 2025 lag Norris im Sprint vor Piastri. Dritter damals: Hamilton im Ferrari. Diesmal kletterte erneut ein roter Pilot aufs Podium: Leclerc.

Dahinter kam es bei der Zieldurchfahrt noch zu einem Wechsel. Antonelli kurvte zwar als Vierter über die Linie, doch eine Fünf-Sekunden-Strafe (viermal Track Limits verletzt) warf ihn dann hinter Russell und Verstappen auf Platz sechs zurück.

Bei Mercedes muss man den italienischen WM-Leader vielleicht nochmals in die «Simulator-Fahrschule» schicken. Zum fünften Mal im fünften Rennen 2026 verhaute Kimi den Start. Diesmal neben Pole-Mann Norris.

Mercedes erstmals geschlagen

Und bei Mercedes muss man trotz des noch grossen Vorsprungs in der Team-WM langsam fragen: Wie stoppen wir den Aufwärtstrend des Motorenpartners?

Vize-Teamchef Bradley Lord: «Wir müssen beim Energie-Management rausfinden, was McLaren besser und wir falsch machen!» Ja, es gibt sie noch, die Menschen, die ihre Probleme nicht mit schönen Worten unter den Tisch kehren.

Norris, noch 42 Punkte hinter Antonelli, hatte bereits nach seiner Sprint-Pole gelächelt: «Vielleicht beginnt die WM nochmals von vorne!»

Was der Grand Prix am Sonntag ab 22 Uhr MEZ (TV live) bringt, ist ungewiss, weil es zu 90 Prozent regnen wird. Dann werden die Karten – trotz der neuen Regeln – für alle nochmals neu gemischt.

Den stärksten Eindruck hinter den vier Topteams hinterlässt seit Jahresbeginn das letztjährige Schlusslicht Alpine. Mit dem Mercedes-Motor erleben die Fans sowie die Piloten Gasly und Colapinto ein neues Team. Chef Flavio Briatore (75): «Damit hat kaum einer gerechnet. Aber die harte Arbeit macht sich bezahlt!»

Hülkenbergs Audi verabschiedet sich schon vor dem Start

Nun, Gasly (8.) schnappte Hadjar im Red Bull den letzten Punkt weg. Colapinto lag als Zehnter über elf Sekunden vor Bortoleto im Audi. Das aber ist später am Abend nur noch Makulatur. Denn wie bekannt wird, war der Brasilianer mit einem nicht regelkonformen Wagen unterwegs. «Bei den üblichen technischen Kontrollen nach dem Sprint wurde festgestellt, dass der Ansaugluftdruck im Audi von Bortoleto den zulässigen Höchstwert von 4,8 barA überschritten hatte», heisst es in einer Mitteilung. Die Folge: Disqualifikation.

Der zweite Audi war gar nicht am Start. Auf dem Weg zur Aufstellung stieg Rauch aus dem Heck. Kurz darauf sah man auch Flammen. Der Deutsche musste parken und das Rennen als Zuschauer verfolgen. Wie bereits beim WM-Start in Australien.

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Die Probleme in Hinwil sind doch etwas grösser als die Chefs vor den Kulissen zugeben. Aber eben: Man hat sich ja fünf Jahre Zeit gegeben, um Weltmeister zu werden.

Dies schafften eigentlich nur Red Bull (2010) und Mercedes (2014). Der WM-Titel von Brawn-Mercedes 2009 (Button) war eine Eintagsfliege, die schon 2010 nicht mehr mitmachte. Denn nach 17 Rennen und 8 Siegen war Schluss.

Schlechtes Wetter für GP angesagt

Unter welchen Umständen das Rennen auch stattfindet (der Organisator redet von 40 Prozent Hagel und Gewitter): Eine Statistik begleitet die 22 Piloten auf die 57 Runden rund um das Hard Rock Stadium: Noch nie hat ein Pilot in Miami aus der ersten Reihe gewonnen:

Verstappen siegte 2022 und 2023 von den Positionen drei und neun. Norris gewann 2024 vom fünften Startplatz. Piastri kletterte letztes Jahr aus der vierten Position oben aufs Podest.