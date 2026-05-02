Audi von Hülkenberg schafft es nicht mal bis zum Start

Audi erlebt beim ersten Kampf um Punkte in Miami ein Debakel. Nico Hülkenbergs Wagen raucht schon auf dem Weg zum Start, der Deutsche muss Forfait geben. Und dann wird auch noch Bortoleto disqualifiziert. Dominiert wird das Sprint-Rennen von McLaren.

Das Sprint-Rennen

Weltmeister Lando Norris feiert den ersten Sieg der Saison. Der Brite fährt seine Poleposition souverän ins Ziel. Dahinter sorgt Oscar Piastri, dem in der zweiten Reihe ein Blitzstart gelingt, für einen McLaren-Doppelsieg. WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) fällt in der ersten Runde zwei Ränge zurück und muss sich daher zunächst mit Platz vier begnügen. Nach Rennende kommt es noch bitterer für den jungen Italiener: Wegen einer Track-Limit-Strafe werden ihm fünf Sekunden aufgebrummt – das bedeutet Platz sechs.

McLaren, die Dominatoren des letzten Jahres, melden sich im Kampf gegen die Überflieger der laufenden Saison, Mercedes, zurück. Ob es auch in der Quali und im GP so weitergeht, wird sich zeigen.

Auch Charles Leclerc gelingt ein guter Start, der ihn von Rang vier aufs Podest bringt. Wie schon im letzten Jahr stehen also zwei McLaren vor einem Ferrari auf dem Podium – nur war es damals Hamilton anstelle von Leclerc. George Russell macht von Startplatz sechs aus Mercedes-Sicht immerhin einen Rang gut und wird Fünfter. Durch die Antonelli-Strafe rutscht er dann noch auf Platz vier vor.

Audi

Startfiasko bei Hülkenberg: Wie schon beim Saisonauftakt in Melbourne schafft es der Deutsche gar nicht zur Startlinie. Auf dem Weg zur Startformation erleidet sein Wagen einen Defekt. Es steigt Rauch aus dem Heck auf. Auch Teamkollege Bortoleto kann die Kohlen für seinen Rennstall nicht aus dem Feuer holen. Der Brasilianer, als Neunter nur einen Platz hinter den Punkterängen gestartet, verliert zwei Positionen und wird Elfter. Und dann folgt der Hammer: Bortoleto wird nachträglich vom Sprint-Rennen disqualifiziert, weil der Ansaugluftdruck beim Audi zu hoch war. So bleibt es dabei: Das Team mit Standort in Hinwil ZH (ehemals Sauber) hat erst ein Mal Sprintpunkte geholt – Valtteri Bottas 2022 in Imola.

Der WM-Stand nach dem Miami-Sprint 1. Kimi Antonelli – 75 2. George Russell – 68 3. Charles Leclerc – 55 4. Lewis Hamilton – 43 5. Lando Norris – 33 6. Oscar Piastri – 28 7. Oliver Bearman – 17 8. Pierre Gasly – 16 8. Max Verstappen – 16 10. Liam Lawson – 10 1. Kimi Antonelli – 75 2. George Russell – 68 3. Charles Leclerc – 55 4. Lewis Hamilton – 43 5. Lando Norris – 33 6. Oscar Piastri – 28 7. Oliver Bearman – 17 8. Pierre Gasly – 16 8. Max Verstappen – 16 10. Liam Lawson – 10 Mehr

Das gab zu reden

Rekord-Sprintsieger Max Verstappen (13 Siege in 26 Sprints) überholt Hamilton in Runde acht, jedoch befinden sich die beiden ausserhalb der Strecke. Freiwillig lässt er den Ferrari wieder überholen. Zwei Runden später gelingt dann ein legales Manöver, das dem Holländer, der als Fünfter gestartet ist, immerhin Platz sechs bringt. Dank der Strafe gegen Antonelli wird es am Ende gar Platz fünf.

So gehts weiter

Es geht Schlag auf Schlag in Florida. Um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr Schweizer Zeit) folgt bereits das Qualifying für den GP. Dieser startet dann genau 24 Stunden nach der Quali am Sonntag um 22 Uhr Schweizer Zeit.