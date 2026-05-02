Audi von Hülkenberg schafft es nicht mal bis zum Start

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Sprint
GP von Miami
Miami
Miami
1.
Lando Norris
Lando Norris29:15.045McLaren
2.
Oscar Piastri
Oscar Piastri+3.766McLaren
3.
Charles Leclerc
Charles Leclerc+6.251Ferrari
02.05.2026, 18:08 Uhr

Hülkenberg out

Der Audi von Nico Hülkenberg ist gar nicht erst gestartet. Auf dem Weg zur Startauftellung erleidet er einen Defekt. Es steigt Rauch auf. Wie schon zum Saisonauftakt in Melbourne schafft es der Deutsche nicht zur Startlinie.

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02.05.2026, 18:46 Uhr

Bis später!

Für den Augenblick verabschieden wir uns von der Formel 1 in Miami. Weiter geht es um 22:00 Uhr mit dem Qualifying für das morgige Rennen. Wir melden uns pünktlich wieder zurück!

02.05.2026, 18:41 Uhr

Zuverlässigkeit bleibt Achillesferse bei Audi

Bei Audi bleibt die Zuverlässigkeit auch in Miami das grosse Problem. Nico Hülkenberg konnte den Sprint nach einem technischen Defekt gar nicht erst aufnehmen und musste sein Auto bereits auf dem Weg in die Startaufstellung abstellen. Nun geht es darum, den Boliden rechtzeitig für das Qualifying wieder einsatzbereit zu machen.

02.05.2026, 18:38 Uhr

Norris souverän, Strafe für Antonelli

„Lass es uns gleich noch einmal machen“, funkt Norris nach dem Rennen. Der McLaren-Pilot scheint sich in Miami pudelwohl zu fühlen: Nach einem souveränen Sprint-Qualifying war er auch im Sprint der Konkurrenz überlegen. Charles Leclerc dürfte mit Platz drei ebenfalls zufrieden sein. Über weite Strecken konnte er Druck auf Piastri ausüben. Für Kimi Antonelli gab es nach der Zielflagge noch eine Strafe: Der Mercedes-Pilot erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Überschreitens der Tracklimits und wurde dadurch auf Rang sechs zurückgestuft.

02.05.2026, 18:35 Uhr
Rennende
Rennende

19. Runde: Ende Sprint

Das Sprint auf dem Miami International Autodrome ist beendet und die Autos kommen zurück an die Boxengasse. Hinter Verstappen wird Hamilton Siebter. Den letzten Punkt sichert sich Pierre Gasly im Alpine.

02.05.2026, 18:34 Uhr
Rennresultat
Rennresultat

19. Runde: Lando Norris gewinnt den Sprint des USA-Miami Grand Prix

Lando Norris ist durch und gewinnt nach einer souveränen Vorstellung den Sprint in Miami. Zweiter wird Oscar Piastri vor Charles Leclerc. Kimi Antonelli wird Vierter vor George Russell und Max Verstappen.

02.05.2026, 18:32 Uhr

19. Runde: Die letzte Runde

Es geht auf die letzte Runde im Sprint! Lando Norris hat einen ordentlichen Vorsprung von vier Sekunden. Da muss er nichts mehr befürchten. Dahinter könnten einzig Verstappen noch einen Angriff starten.

02.05.2026, 18:32 Uhr

17. Runde: Überholmanöver von Isack Hadjar

Mit Boost-Vorteil greift Hadjar Colapinto an und geht in Kurve 4 schliesslich vorbei. Zwischen den beiden ging es um den neunten Platz.

02.05.2026, 18:29 Uhr

16. Runde: Leclerc mit Quersteher

Leclerc hat im ersten Sektor einen kleinen Quersteher. Die schmutzige Luft hinter Piastri beeinträchtigt offenbar die Balance an der Vorderachse etwas. Hadjar hängt derweil im Windschatten von Colapinto, findet aber noch keinen Weg vorbei.

02.05.2026, 18:24 Uhr

13. Runde: Leclerc im Dunstkreis von Piastri

Charles Leclerc hat sich in den Dunstkreis von Oscar Piastri gearbeitet. Nur noch knapp eine Sekunde liegt zwischen den beiden Fahrern. Bei Williams scheint indes ein Wechsel von einem Frontflügel anzustehen. Die Mechaniker machen sich bereit.

02.05.2026, 18:23 Uhr

11. Runde: Fliegendes Teil bei Haas

Offenbar hat sich ein Teil des Luftleitblechs an Ocons Haas gelöst und ist auf die Strecke geflogen. Oliver Bearman fährt wenig später drüber. Scheint aber, als hätte er sich dabei keinen Schaden zugeführt.

Norris holt ersten Sieg
Audi von Hülkenberg schafft es nicht mal bis zum Start

Audi erlebt beim ersten Kampf um Punkte in Miami ein Debakel. Nico Hülkenbergs Wagen raucht schon auf dem Weg zum Start, der Deutsche muss Forfait geben. Und dann wird auch noch Bortoleto disqualifiziert. Dominiert wird das Sprint-Rennen von McLaren.
Publiziert: 02.05.2026 um 18:47 Uhr
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Aktualisiert: 02.05.2026 um 21:40 Uhr
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Nico Hülkenbergs Audi schafft es nicht mal bis zum Start.
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Roger Benoit und Carlo Steiner

Das Sprint-Rennen

Weltmeister Lando Norris feiert den ersten Sieg der Saison. Der Brite fährt seine Poleposition souverän ins Ziel. Dahinter sorgt Oscar Piastri, dem in der zweiten Reihe ein Blitzstart gelingt, für einen McLaren-Doppelsieg. WM-Leader Kimi Antonelli (Mercedes) fällt in der ersten Runde zwei Ränge zurück und muss sich daher zunächst mit Platz vier begnügen. Nach Rennende kommt es noch bitterer für den jungen Italiener: Wegen einer Track-Limit-Strafe werden ihm fünf Sekunden aufgebrummt – das bedeutet Platz sechs. 

McLaren, die Dominatoren des letzten Jahres, melden sich im Kampf gegen die Überflieger der laufenden Saison, Mercedes, zurück. Ob es auch in der Quali und im GP so weitergeht, wird sich zeigen. 

Auch Charles Leclerc gelingt ein guter Start, der ihn von Rang vier aufs Podest bringt. Wie schon im letzten Jahr stehen also zwei McLaren vor einem Ferrari auf dem Podium – nur war es damals Hamilton anstelle von Leclerc. George Russell macht von Startplatz sechs aus Mercedes-Sicht immerhin einen Rang gut und wird Fünfter. Durch die Antonelli-Strafe rutscht er dann noch auf Platz vier vor. 

Audi

Startfiasko bei Hülkenberg: Wie schon beim Saisonauftakt in Melbourne schafft es der Deutsche gar nicht zur Startlinie. Auf dem Weg zur Startformation erleidet sein Wagen einen Defekt. Es steigt Rauch aus dem Heck auf. Auch Teamkollege Bortoleto kann die Kohlen für seinen Rennstall nicht aus dem Feuer holen. Der Brasilianer, als Neunter nur einen Platz hinter den Punkterängen gestartet, verliert zwei Positionen und wird Elfter. Und dann folgt der Hammer: Bortoleto wird nachträglich vom Sprint-Rennen disqualifiziert, weil der Ansaugluftdruck beim Audi zu hoch war. So bleibt es dabei: Das Team mit Standort in Hinwil ZH (ehemals Sauber) hat erst ein Mal Sprintpunkte geholt – Valtteri Bottas 2022 in Imola. 

Der WM-Stand nach dem Miami-Sprint

1. Kimi Antonelli – 75 

2. George Russell – 68

3. Charles Leclerc – 55

4. Lewis Hamilton – 43

5. Lando Norris – 33

6. Oscar Piastri – 28

7. Oliver Bearman – 17

8. Pierre Gasly – 16

8. Max Verstappen – 16

10. Liam Lawson – 10

1. Kimi Antonelli – 75 

2. George Russell – 68

3. Charles Leclerc – 55

4. Lewis Hamilton – 43

5. Lando Norris – 33

6. Oscar Piastri – 28

7. Oliver Bearman – 17

8. Pierre Gasly – 16

8. Max Verstappen – 16

10. Liam Lawson – 10

Das gab zu reden

Rekord-Sprintsieger Max Verstappen (13 Siege in 26 Sprints) überholt Hamilton in Runde acht, jedoch befinden sich die beiden ausserhalb der Strecke. Freiwillig lässt er den Ferrari wieder überholen. Zwei Runden später gelingt dann ein legales Manöver, das dem Holländer, der als Fünfter gestartet ist, immerhin Platz sechs bringt. Dank der Strafe gegen Antonelli wird es am Ende gar Platz fünf. 

So gehts weiter

Es geht Schlag auf Schlag in Florida. Um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr Schweizer Zeit) folgt bereits das Qualifying für den GP. Dieser startet dann genau 24 Stunden nach der Quali am Sonntag um 22 Uhr Schweizer Zeit. 

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