Nach Crash: Leclerc verpasst Sprint

Unfall von Charles Leclerc!

Das Rennen hat noch nicht einmal begonnen, da gibt es schon den ersten Crash zu beklagen! In Miami schüttet es mittlerweile wie aus Eimern, weshalb Charles Leclerc schon auf dem Weg in die Startaufstellung in die Bande kracht! Das wird nun ein Kraftakt für die Ferrari-Crew, die beschädigte Aufhängung innerhalb einer knappen halben Stunde noch zu reparieren.