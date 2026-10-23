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Wemby trifft auf Antonelli
Dieser Grössenunterschied ist gigantisch

WM-Leader Kimi Antonelli besucht vor dem GP von Amerika die San Antonio Spurs. Dabei trifft er auf NBA-Superstar Victor «Wemby» Wembanyama.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Motorsport
In diesem Artikel erwähnt
NBA
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