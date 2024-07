In der Formel 1 kommt es auf die kommende Saison hin zu einem weiteren Fahrerwechsel. Esteban Ocon fährt künftig für Haas.

1/5 Esteban Ocon fährt ab 2025 für Haas.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Esteban Ocon wird ab 2025 im Cockpit von Haas-Ferrari Platz nehmen. Was von Blick angekündigt wurde, macht der US-Rennstall am Donnerstag offiziell.

Der Franzose, der in 146 Rennen einen GP gewinnen konnte (Ungarn 2021), unterschreibt einen «mehrjährigen» Vertrag. Der 27-Jährige, der seit 2021 für Alpine an den Start geht, ist damit der erste Fahrer seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016, der als GP-Sieger im Haas-Boliden sitzen wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in meiner Formel-1-Karriere aufzuschlagen», wird der dreifache Podestfahrer in der Mitteilung des Rennstalls zitiert. Er werde zu einem «sehr ambitionierten» Team stossen, «dessen Geist, Arbeitsmoral und unbestreitbarer Aufwärtstrend mich wirklich beeindruckt haben».

«Hungrige, dynamische Fahrerpaarung»

Und auch im Haas-Lager freut man sich, dass Ocon unterschrieben hat. «Seine Talente sind mir natürlich schon seit langem bekannt», sagt Ayao Komatsu (48), Teamchef bei Haas. Die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Lotus, als Ocon im Jahr 2014 in den Trainings zum GP in Abu Dhabi seine ersten Einsätze in der Formel 1 hatte und Komatsu Renningenieur war.

Ocon soll im künftigen Duo mit Oliver Bearman mit seiner Erfahrung das Team zu tollen Ergebnissen führen. «Ich denke, wir haben eine hungrige, dynamische Fahrerpaarung», sagt Komatsu. Der 19-jährige Brite Bearman kommt aus der Ferrari-Akademie zum Team, war aber schon als Ersatzfahrer für Haas im Einsatz.

Haas ist das vierte Team, das die Fahrerpaarung für das kommende Jahr kennt. Ferrari wird mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc an den Start gehen, McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris und Aston Martin mit Lance Stroll und Fernando Alonso.

Werbung