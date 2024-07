McLaren-Befehl in Ungarn gibt zu reden Hätte Norris wirklich auf den Sieg verzichten sollen?

Die Formel 1 nimmt die Diskussionen über das McLaren-Theater in Ungarn zum 14. WM-Lauf am Sonntag in Spa (15 Uhr, live auf Blick im Ticker) mit. Die Frage: Hätte Norris wirklich auf den Sieg verzichten sollen?