Im Zuge der Audi-Übernahme kommt es in Hinwil zum Knall: Andreas Seidl, bisheriger Sauber-CEO, wird per August die Führung abgeben, Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto übernimmt.

1/2 Mattia Binotto wird ab August Teamchef bei Sauber.

Roger Benoit Reporter Formel 1

2026 übernimmt Audi bei Kick-Sauber. Der Einstieg in die Formel 1 wird schon emsig vorbereitet. Und hat nun personelle Folgen. Wie Audi mitteilt, holt er per 1. August den früheren Ferrari-Teamchef Mattia Binotto (54) zum neuen Projekt. Er wird Teamchef in Hinwil. Dort wird er auch gleich Mitglied der Geschäftsführung der Sauber Motorsport AG.

Weichen müssen hingegen Oliver Hoffmann, der bisher Vorsitzender der Verwaltungsräte der Sauber Gruppe war, sowie der bisherige CEO Andreas Seidl (48). Ziel der Neuausrichtung des Projekts ist, die Unabhängigkeit des Audi-F1-Projekts sicherzustellen.

+++ Update folgt +++