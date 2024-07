Zehn Strafplätze für den Weltmeister in Belgien? Verstappen: «Achtung, ich komme von hinten»

Er ist frustriert, sauer und deshalb für sein erstes Heimrennen am Sonntag in der Wetterhölle Spa richtig heiss: Dreifach-Weltmeister Max Verstappen (26). Kann er den GP Belgien zum vierten Mal in Serie gewinnen?