Bei der letzten Runde vor den Sommerferien könnte es wie schon in Spa zum nächsten Duell zwischen Hamilton und Russell kommen. Beide wollen auf Rang 2 übersommern, doch für Russell gehts womöglich um weit mehr als «nur» den 2. Platz.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit Ablauf des aktuellen Monats endet auch die erste Hälfte der diesjährigen F1-Saison. Beim letzten GP vor der dreiwöchigen Sommerpause richtet sich die Aufmerksamkeit wie schon in den beiden Rennen davor besonders auf das Duell zwischen Lewis Hamilton und George Russell. Letzterer hat mit seinem ehemaligen Teamkollegen noch eine Rechnung offen.

Datum Event Startzeit Freitag, 24. Juli 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 24. Juli 2. freies Training 17 Uhr Samstag, 25. Juli 3. freies Training 12.30 Uhr Samstag, 25. Juli Qualifying 16 Uhr Sonntag, 26. Juli GP 15 Uhr

Russell nach Spa-Frust auf Mission Comeback

Bereits 50 Punkte hinter Stallnachbar Kimi Antonelli und seit letztem Sonntag in der WM gar nur noch auf Rang 3: Russell hat seinen Status als Mercedes-Trumpf längst eingebüsst. Für Teamchef Toto Wolff stellt sich daher unweigerlich die Frage, ob es nicht eine Stallorder braucht. Auf dem Hungaroring hat Russell gleich selbst die Chance auf eine Antwort. Ein Sieg brächte ihn nicht nur näher an Antonelli ran, sondern auch wieder vorbei an Hamilton.

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Nach dem aus seiner Sicht unglücklichen Zwischenfall in Spa, als er bereits nach wenigen Sekunden mit Hamilton kollidierte und sein Rennen beenden musste, dürfte er umso motivierter nach Ungarn reisen. Schliesslich schnappte sich der Ferrari-Pilot unterdessen den zweiten Rang in der Gesamtwertung.

Antonelli geht auf jeden Fall als WM-Leader in die Sommerpause. Dahinter entscheidet der Ungarn-GP über Russells Zwischenrang – und womöglich über die Mercedes-Taktik für die zweite Saisonhälfte?