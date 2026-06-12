In Barcelona macht vor allem Pierre Gasly von sich reden, der seinen Monaco-Podestplatz zurückerhält. Im ersten Training in Montmelo ist George Russell der schnellste.

Roger Benoit aus Barcelona

Das erste Training in Barcelona wurde vom Gasly-Erdbeben überschattet. Kaum jemand hatte mit dem Resultatumsturz von Monaco gerechnet. Schnellster nach 60 Minuten: George Russell (28) vor Oscar Piastri.

Gleich sieben Fahrer (oder eben Talente) durften auf dem 4,657 km langen Kurs ran. Auf der jahrelangen Testwiese der Formel 1 im Winter. Bester Nachwuchsmann: Paul Aron im Audi.

Glühender Asphalt in Katalonien

Es ist heiss geworden, in Montmelo (15 Kilometer von Barcelona). Über 30 Grad und 50 Grad auf dem Asphalt. Heiss ist auch Russell, der Teamkollege des Mercedes-Seriensiegers Kimi Antonelli (19). Der Brite macht jetzt sein ewiges Pech für den Rückstand von 68 Punkten auf Antonelli verantwortlich.

Russell und der Psychiater

«Ich fahre jetzt ohne Druck und nehme, was kommt», versuchte Russell die englischen Medien zu beeindrucken. Aber die haben ihm lieber zu einem Psychologen geraten. Was nicht nötig ist, er hat seit sechs Jahren einen.

Nun, Russell gab von der ersten Runde den Ton auf der GP-Piste an. Der erste Vergleich mit Antonelli fiel aus – der musste sein Cockpit dem dänischen Simulator-Fahrer Vesti übergeben.

Lehrstunde auf GP-Kurs

Piastri und Leclerc waren die einzigen, die unter der 1:17er-Grenze blieben. Vor Verstappen mit 1:17,047. Die letztjährige Pole-Zeit von Piastri (1:11,546) ist wegen des neuen Reglements mit dem umstrittenen Energie-Management natürlich nicht in Gefahr.

Bei Audi durfte der Este Paul Aron (früher Formel-2-Pilot) ran. Er hielt sich als Achter sehr gut, obwohl die Deutschen kein Upgrade nach Barcelona schleppten. Bortoleto (15.) wartet wohl auf das Duell mit Hülkenberg ab 17 Uhr. Dann sind Browning, Herta, Beganovic, Iwasa (fuhr für den enthronten Monaco-Dritten Hadjar), Fornaroli, Vesti und Aron nicht mehr dabei.

Resultate des 1. Trainings