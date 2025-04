Ein Kommentar von SRF-Experte Marc Surer während des Formel-1-Qualifyings in Suzuka sorgt für Aufregung in den sozialen Medien. Surer erklärt, seine Aussage über Isack Hadjar sei als Scherz gemeint gewesen und betont seinen Respekt für das junge Talent.

1/5 Das Netz tobt wegen Marc Surer: Der frühere F1-Pilot und heutige SRF-Experte kommentierte während der Suzuka-Quali einen Funkspruch von Pilot Isack Hadjar. Foto: Sven Thomann

Darum gehts SRF-Experte Marc Surer sorgt mit Kommentar für Aufregung im Internet

Surer betont, seine Aussage sei als Scherz gemeint gewesen

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Das TV-Bild aus Suzuka zeigt, wie während des Qualifyings Formel-1-Youngster Isack Hadjar (20) in langsamer Fahrt durch die Boxengasse fährt. Es ist wahrlich keine Szene von diesem Rennwochenende in Japan, die in Erinnerung bleiben wird. Wenn da nicht ein Kommentar von SRF-Experte Marc Surer (73) wäre, der noch zwei Tage danach Teile des Internets in Aufruhr versetzt.

Auf Tiktok geht gerade ein Post viral. Der Inhalt: «Lieber SRF Sport, vielleicht überdenkt ihr die Wahl eurer Kommentatoren», und weiter: «Marc Surer – der Kommentar war bodenlos». Hoppla. Der SRF-Experte kommentierte einen am TV hörbaren Funkspruch aus dem Racing-Bulls-Auto mit den Worten: «Er weint wenigstens nicht diesmal!» Der Franzose hatte sich über den falsch sitzenden Sicherheitsgurt beklagt.

Surer hält viel vom F1-Talent

Der Tenor im Netz danach ist deutlich: Surer sei eben nun der nächste Ex-GP-Fahrer, der sich wegen des Tränenauftritts von Hadjar am Australien-GP abschätzig über den F1-Neuling äussert. Zuvor hatten bereits Red-Bull-Berater Helmut Marko (81) und TV-Experte Christian Danner (67) wenig Verständnis gezeigt, dass Hadjar in Melbourne nach seinem Crash in der Aufwärmrunde die Tränen nicht zurückhalten konnte.

Blick fragt bei Surer nach. Der Wahl-Spanier erfährt erst so vom Shitstorm um seine Aussage. «Das war ein Witz», sagt er sofort, «offenbar kam das leider nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern so rüber.» Der frühere F1-Pilot versichert, dass er weit davon entfernt sei, keinen Respekt vor Hadjar zu haben und ihn geringzuschätzen.

Surer: «Ich schaue immer alle Formel-2-Rennen. Schon da hat er letztes Jahr sein Talent gezeigt. Dass er nun auf Anhieb auch so stark in der Formel 1 fährt, hätte ich ihm aber nicht zugetraut. Doch Isack fährt richtig stark.»

Schon am nächsten Wochenende wird Surer auf SRF wieder Hadjar und Co. kommentieren. Der GP Bahrain steht an. Einige Fans werden wieder genau hinhören, was der Experte sagen wird.