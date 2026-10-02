Der vierfache Weltmeister Max Verstappen (seit Dienstag 29) hat genug. «Podestplätze sind gut, aber ich will endlich wieder gewinnen. Deshalb sitze ich in einem Rennwagen!» Ob der Wunsch des Holländers in Malaysia in Erfüllung geht? Dort, wo er 2017 den letzten GP in Sepang gewann.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Diesmal steigt der im April verschobene Bahrain-Grand Prix eben in Malaysia, das überall die Flaggen von Bahrain aufziehen musste. Auch Streckenposten und sogar die Sitzgruppen für das Fahrerlager wurden aus Bahrain eingeflogen.

Nur der Sieg fehlt

In den letzten acht Rennen kletterte Super-Max sechsmal aufs Podest. In Baku fehlten ihm am letzten Sonntag gerade mal 0,196 Sekunden auf Sieger Russell (Mercedes). Zuletzt stand Verstappen beim Finale 2025 in Abu Dhabi ganz oben.

Bis zu seinem ersten Triumph brauchte Verstappen 23 Rennen, um den WM-Lauf von Spanien 2016 zu gewinnen. Bei seinem Premieren-Einsatz für Red Bull. Vorher war er für Toro Rosso-Renault unterwegs. In Barcelona kam ihm vor zehn Jahren das Schicksal entgegen, weil die beiden Mercedes von Hamilton und Rosberg sich nach wenigen Sekunden aus der ersten Reihe abschossen.

249. Grand Prix – 71 Siege

Hier in Malaysia bestreitet der Holländer bereits seinen 249. Grand Prix. Und der nächste Sieg wäre der 72. – So viele hat Michael Schumacher (57) einst für Ferrari rausgefahren. Plus die 19 mit Benetton. Ab heute läuft auf Netflix die neue Doku über den Deutschen.

Verstappen, im ersten Training vor Russell und Hadjar, musste bei den zweiten 60 Minuten bei 33 Grad und 61 Grad auf dem Asphalt nach 20 Minuten die Führung an Leclerc (Ferrari), Teamkollege Hadjar und Norris (McLaren) abgeben. Alle drei auf dem weichen Gummi. Verstappen war auf Medium (Gelb) unterwegs und fuhr die besten Longruns (Distanzversuche). Und mit seiner Morgen-Zeit feierte Max auch den Tagessieg – 0,008 Sekunden vor Leclerc.

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Neuer Mercedes noch Mittelmass

Nach Audi in Baku kam jetzt – erstmals seit Kanada – Mercedes mit einem grossen Aero-Paket. Chef Toto Wolff: «Wir wollen die zwei WM-Titel so schnell wie möglich sicherstellen!»

Aber nicht alle Modifikationen an einem Auto schlagen sofort ein. Das musste Audi vor wenigen Tagen in Aserbaidschan erfahren. Jetzt scheint auch Mercedes mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Audi blieb im Mittelfeld kleben: 12. Bortoleto, 13. Hülkenberg.

Mercedes hofft auf den Positionen 7 (Russell) und 8 (Antonelli) auf einen besseren Samstag. Ohne den angekündigten Regen. Dann gehts mit dem weichen Gummi zur Sache.

Hamilton-Foul und Bortoleto-Stopp

Zu den Strafen: Lindblad (Racing Bulls) wechselt den ganzen Motorenstrang und kassiert für Sonntag 30 Strafplätze. Hadjar wechselt schon den 7. Motor und muss fünf Positionen weiter hinten starten. Genau wie Baku-Sünder Colapinto, der Norris und Alpine-Teamkollege Gasly ins Aus befördert hatte.

Nach dem zweiten Training musste Hamilton bei der FIA antreten. Anklagepunkt: Behinderung von Bortoleto. Der Brite hatte offenbar einen defekten Rückspiegel. Und Bortoleto stoppte zwei Minuten vor dem Ende und kletterte aus dem Audi: Getriebeschaden?