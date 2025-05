Mit dem GP von Spanien, dem 9. WM-Lauf, beginnt in Barcelona am Sonntag, bereits das zweite WM-Drittel. Die Frage bleibt: Wie lange muss Sauber die rote Laterne mit sich herumschleppen? In der jetzigen Form wohl noch einige Zeit.

1/8 Kommt noch nicht wie gewünscht in die Gänge: Fernando Alonso. Foto: Lukas Gorys

Darum gehts Formel-1-Rennen in Barcelona: Wetter und Teamleistungen im Fokus

Alpine in Negativspirale, Aston Martin überrascht mit Strolls Leistung

Sauber auf Platz 5 in Boxenstopp-WM mit 84 Punkten

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das Wetter wird hier das vielleicht vorletzte Rennen auf der beliebten Teststrecke (2026 kommt auch Madrid) kaum stören. Temperaturen um 30 Grad für die nächsten Tage – und vielleicht etwas Regen am Renntag. Diesen hätte man sich am Sonntag in Monte-Carlo gewünscht!

Alpine kommt nicht vom Fleck

Die Situation ist klar: Sauber hat 6 Punkte, Alpine 7 und Aston Martin 14. Weiter nach vorne müssen Hülkenberg und Bortoleto gar nicht blicken.

Bei Alpine macht der superschnelle Gasly plötzlich Fehler – und Doohan-Nachfolger Colapinto kann die magischen Auftritte (wie zu Beginn bei Williams) momentan nicht mehr abrufen. Wie reagiert wohl Berater Flavio Briatore («Ich bin nicht der Teamchef») auf die Negativspirale?

Stroll überholte Hülk

Bei Aston-Martin-Mercedes staunt man weiter: Stroll hat alle 14 Punkte gesammelt – und der Kanadier sorgte in Monaco mit dem einzigen echten Überholmanöver für Furore. Er zog kurz vor dem Ziel an Hülkenberg vorbei und wurde 15.

Pechvogel Alonso flucht

Teamkollege Alonso rennt mit bald 44 Jahren einem Erfolgserlebnis hinterher. In Monaco musste er an 6. Stelle mit einem Motorschaden aufgeben. Und die sind nun in der Formel 1 zur Rarität geworden. Der Spanier fluchte: «Da hatte ich wieder mal die Niete gezogen.»

Bei McLaren-Honda tobte Alonso einst über den japanischen Motor («Genügt vielleicht für die Formel 2») – was ihm Honda jahrelang übel nahm. Jetzt ist er auf Mercedes sauer. Nun, 2026 fährt Aston Martin wieder mit Honda …

Sauber lauert auf Platz 5

Für die positiven Nachrichten sorgt Sauber weiter in der Boxenstopp-WM, die bei den Mechanikern einen hohen Stellenwert geniesst. In Monaco raste Ferrari mit dem siebten Sieg (Leclerc in 2,00 Sekunden) weiter dem Titel entgegen. Nur in Miami wurden die Roten gestoppt – ausgerechnet von Sauber.

In Monaco schauten für die Schweizer die Plätze 7 (2,42) und 9 (2,43) heraus – oder acht Punkte in der normalen WM-Wertung. Damit liegt Sauber jetzt hinter Ferrari (264 Punkte), McLaren (121), Red Bull und Mercedes (je 92) mit 84 Zählern auf dem guten 5. Platz.