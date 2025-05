Monaco reiht sich in die Rennen ein, bei denen für das Sauber-Team die Punkte in diesem Jahr ausser Reichweite bleiben. Ein Update soll Besserung bringen, dabei arbeitet fast niemand mehr am C45.

1/8 Für das Sauber-Duo gibts in Monte-Carlo erneut keine Punkte. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit aus Monaco

Das weiter erstaunlich gut motivierte Sauber-Duo konnte sich auch beim Strassen-Roulette in Monte-Carlo nicht aus der Krise befreien. Bortoleto (14.) und Hülkenberg (16.) hatten nie den Hauch einer Chance auf WM-Punkte.

Das ist die brutale Realität nach dem achten WM-Lauf. Seit dem Saisonstart und dem 7. Platz in Melbourne von Hülkenberg blieb man jetzt in sieben Rennen und zwei Sprints punktelos.

Sie träumen wieder von Upgrades

Wie lange geht das so weiter? Der grosse Zampano im Hinblick auf den Audi-Einstieg 2026, Mattia Binotto, schwärmte in Monaco vom neuen Update nächste Woche in Spanien.

Aber aus Hinwil kamen seit 2024 kaum noch grössere Änderungen, die dann auch einschlugen. Und jetzt sollen sich im Zürcher Oberland offenbar nur noch ein Dutzend Ingenieure um die Weiterentwicklung des C45 kümmern. Motto: Alle Kraft für 2026 einsetzen.

Sauber und Mercedes im Tief

Nun, nach den Startplätzen 13 (Hülkenberg) und 16 (Bortoleto) durften auf der Strecke, wo das Überholen kaum möglich ist, wahrlich keine Wunder erwartet werden. Vor allem, wenn der eine Fahrer (Bortoleto) schon in der ersten Runde im Kampf gegen Mercedes-Antonelli vor dem Tunnel in die Gummiwand knallt.

0:27 Im Duell mit Antonelli: Bortoleto landet in der Leitplanke

Die Silberpfeile fuhren lange mit den Hinwiler Autos im hinteren Bereich zusammen. Die Strategie war nun wirklich in beiden Lagern so seltsam, dass ein Exploit natürlich ausblieb und alle vier Autos mindestens zweimal überrundet wurden.

Barcelona 2024 kein Hit

Bereits am Sonntagabend verliessen die meisten Transporter das Fürstentum Monaco und fuhren am Mittelmeer entlang nach Barcelona. Reisedistanz knapp 700 Kilometer oder keine zehn Stunden Fahrzeit.

Für die Statistiker: Vor einem Jahr wurden Zhou (13.) und Bottas (16.) in Barcelona überrundet. Sie waren von den Startpositionen 12 (Bottas) und 15 (Zhou) losgefahren. Ihr Nachmittag damals war etwa genauso langweilig wie hier in Monte-Carlo.

Jetzt nur noch Duell Sauber – Alpine

In der WM-Rangliste blieb Sauber mit sechs Punkten natürlich auf dem letzten Platz. Zum Glück kommt Alpine mit sieben Zählern auch nicht vom Fleck: Gasly crashte in der achten Runde in der Hafenschikane ins Tsunoda-Heck und schied aus. Colapinto brachte den zweiten Alpine wenigstens als 13. ins Ziel.

Die schlechte Nachricht: Racing Bulls hat sich mit zwölf Punkten (6.Hadjar, 8. Lawson) vom Schlusslicht-Duo abgesetzt – mit jetzt schon 22 Zählern! Und Haas grüsst dank dem 7. Platz von Ocon neu mit 26 Zählern.