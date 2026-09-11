Im Geburtsort von Carlos Sainz geht dieses Wochenende die allererste Ausgabe vom «Madring»-Rennen über die Bühne. Dass er um den Sieg fährt, scheint unwahrscheinlich. Die spanischen Fans dürften auch wegen der längsten Steilkurve der F1 trotzdem auf ihre Kosten kommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Madrid feiert am 13. September Premiere auf neuer Rennstrecke

Steilkurve «La Monumental» in Kurve 12 bietet 14 Grad Steigung

Rundkurs mit 22 Kurven, 57 Runden und bis zu 340 km/h Topspeed

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der brandneue Madrider Stadtkurs bittet zum Schlusstanz auf dem europäischen Kontinent. Auf Kosten von Imola seit diesem Jahr im Kalender, feiert der Track dieses Wochenende seine Premiere. Für den gebürtigen Madrilenen Carlos Sainz ein verspätetes Geburtstagsgeschenk (wurde am 1. September 32 Jahre alt), auch wenn er nichts mit dem Sieg zu tun haben dürfte – trotz Proberunde im Mai.

Datum Event Startzeit Freitag, 11. September 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 11. September 2. freies Training 17 Uhr Samstag, 12. September 3. freies Training 12.30 Uhr Samstag, 12. September Qualifying 16 Uhr Sonntag, 13. September GP 15 Uhr

Längste Steilkurve der F1 verspricht Spektakel

Auf echte Rennerfahrung wird keiner der 22 Piloten in Madrid zählen können. Nicht einmal Carlos Sainz, der bereits vor einigen Monaten über die sich damals noch im Bau befindliche Strecke raste (siehe Video oben). Immerhin erhielt er schon einmal ein Gefühl für die 22 Kurven, die rund um die Madrider Messe führen.

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In geschätzten 1:34,4 Minuten soll der schnellste Kreisverkehr der Welt die 5,4 km absolvieren, und das 57 Mal. Dabei gehts über öffentliche Strassen und permanente Rennstreckenabschnitte, wobei vor allem die längste Steilkurve im gesamten F1-Kalender für Spektakel sorgen soll. «La Monumental» hat eine Steigung von 14 Grad und erinnert dadurch schon fast an Nascar-Rennen.

Gefahren wird aber in den schnellsten Autos der Welt, die auf dem «Madring» Geschwindigkeiten von bis zu 340 km/h knacken sollen. Ein würdiger Europa-Abschied für die Formel 1.