In Belgien gehts für Mercedes nicht nur um die nächsten Punkte, sondern auch um ihre Vormachtstellung. Denn Hamilton kam den Silberpfeilen in den letzten Wochen gefährlich nahe. Am Sonntag könnte er für lange Gesichter bei Toto Wolff und George Russell sorgen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Der Blick auf die aktuelle WM-Wertung zeigt ein gewohntes Bild: Kimi Antonelli führt vor Teamkollege George Russell. Dahinter folgt Lewis Hamilton. Was Mercedes unterdessen aber zunehmend beunruhigen dürfte, ist das nur noch überschaubare Polster auf die Konkurrenz. Denn vom einst gefühlt meilenweiten Vorsprung ist nicht mehr viel übrig. Am Sonntag könnte Russell gar von Hamilton überholt werden.

Datum Event Startzeit Freitag, 17. Juli 1. freies Training 13.30 Uhr Freitag, 17. Juli 2. freies Training 17 Uhr Samstag, 18. Juli 3. freies Training 12.30 Uhr Samstag, 18. Juli Qualifying 16 Uhr Sonntag, 19. Juli GP 15 Uhr

Durchbricht Hamilton Mercedes-Doppelführung?

Die zu Beginn der Saison gezeigte Dominanz hat Mercedes bereits eingebüsst. Zwar führt der Rennstall die Teamwertung vor dem GP von Spa mit 78 Punkten an, doch von den letzten drei Rennen ging nur eines an die Silberpfeile. Die anderen zwei wurden zur Beute der Scuderia, was bereits vor Silverstone für erhöhten Puls bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff sorgte.

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Und dieser könnte am Sonntag weiter steigen. Mit Lewis Hamilton erfreut sich ein Ferrari-Pilot einer besonders guten Form und liegt nur sieben Zähler hinter seinem ehemaligen Teamkollegen Russell. Bedeutet: Rast Hamilton zum Sieg, sind die beiden mindestens punktgleich – sofern Russell Zweiter würde. Andernfalls ists um die Doppelführung der Silberpfeile geschehen.