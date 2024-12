Hadjar bleibt am Start stehen Neo-Sauber-Pilot nach wenigen Rennsekunden Weltmeister

Gabriel Bortoleto ist Formel-2-Weltmeister. Kurz nach Rennbeginn ist bereits alles klar: Der einzig verbliebene Konkurrent Isack Hadjar bleibt auf der Startlinie stehen. Bortoleto wird in der kommenden Saison für das Audi-Sauber-Team in der Formel 1 an den Start gehen.