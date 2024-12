Ferrari-Abschiedsandenken? Sainz gönnt sich Superwortwagen für 1 Mio. Euro

Charles Leclerc verliess vor wenigen Wochen den offiziellen Ferrari-Autohändler in Monte-Carlo, mit 1030 PS unter der Haube. Nun ist Carlos Sainz mit «nur» 840 Pferden an der Reihe. Der Ferrari SP3 Daytona beschleunigt mit zwölf Zylindern in 6,1 Sekunden auf 100 km/h.