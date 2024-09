Training sofort unterbrochen Superbike-Fahrer kracht mit voller Wucht in Reifenstapel

Schlimmer Trainings-Crash bei der Superbike-Weltmeisterschaft in Magny-Cours. Toprak Razgatlioglu ist auf dem Weg zur neuen Bestzeit, ehe er in der schnellen Linkskurve zu Sturz kommt. Der Türke knallt dabei mit voller Geschwindigkeit in den Reifenstapel.