Bevor sich die Formel1 in die Sommerpause verabschiedet, wartet mit dem legendären GP von Belgien ein echtes Highlight auf alle Motorsportfans. Stimme dich hier auf das Rennen vom Sonntag in Spa ein und teste dein Wissen!

Heisse Ausgangslage vor dem GP von Belgien

Nach dem überzeugenden Doppelsieg von McLaren vergangene Woche in Ungarn wartet man gespannt auf die Reaktion von RedBull. Noch führt Max Verstappen die WM-Rangliste mit grossem Vorsprung an (76 Punkte auf Norris), doch die Luft wird dünner. Das zeigen auch seine deutlichen Worte nach dem 5. Platz auf dem Hungaroring. «Wir haben als Team in allen Belangen schlecht ausgesehen», so das brutale Fazit des dreifachen Weltmeisters. Während Verstappen in Spa zuletzt immer ganz oben auf dem Siegertreppchen stand, weiss auch der formstarke Lewis Hamilton nur zu gut, wie man auf dieser Strecke gewinnt. Und das McLaren-Duo Norris/Piastri muss man ohnehin auf dem Zettel haben. Alles bereit also für einen heissen GP von Belgien.