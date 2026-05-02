Schon wieder brennts: Audi erlebt Debakel

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Beendet
Qualifying
GP von Miami
Miami
Miami
1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli1:27.798Mercedes AMG Motorsport
2.
Max Verstappen
Max Verstappen+0.166Red Bull Racing
3.
Charles Leclerc
Charles Leclerc+0.345Ferrari
Audi-Bremsen gehen im Qualifying in Flammen auf
0:32
Bortoleto-Aus in Q1:Audi-Bremsen gehen im Qualifying in Flammen auf
02.05.2026, 22:06 Uhr

Bortoleto muss lange aussetzen – dann brennt sein Audi

Audis Gabriel Bortoleto wurde nach dem Sprint wegen technischer Probleme nachträglich disqualifiziert. Diese sind immer noch nicht behoben, weshalb der Brasilianer laut Sky nicht zur Quali antreten kann. 

Im Verlauf des Q1 schafft es Audi dann aber offenbar, das Problem zu lösen. Bortoleto fährt wohl doch. Oder doch nicht? Es herrscht Unklarheit. Er steht noch bis 3:40 vor Ablauf der Zeit an der Box. Dann fährt er raus auf die Strecke. 

Seine Runde ist aber klar die langsamste. Nach dem Q1 brennt nun auch sein Audi aus dem Heck – wie zuvor bei Teamkollege Hülkenberg vor dem Sprint-Rennen

02.05.2026, 23:12 Uhr

Auf Wiedersehen!

Wir verabschieden uns für heute von der Formel 1 in Miami. Weiter geht es am Sonntag mit dem Rennen. Wir sind dann wieder live dabei!

02.05.2026, 23:11 Uhr

Antonelli schlägt zurück

Nach einem Sprint, der sicherlich nicht nach Wunsch von Kimi Antonelli lief, meldet sich der Mercedes-Fahrer im Qualifying eindrucksvoll zurück und sichert sich die Pole für den Rennsonntag. Nicht unzufrieden wird auch Max Verstappen sein, der endlich mal wieder von weiter vorne in ein Grand Prix gehen darf. Zum Sprint an Speed verloren hat McLaren. Sowohl Norris als auch Piastri erlebten ein schwieriges Qualifying. Auch Ferrari konnte nicht mit Mercedes mitgehen. Für Nico Hülkenberg ging es im Qualifying bis ins Q2. Der Deutsche schied mit dem Audi auf Platz elf aus. Allerdings fehlten bereits drei Zehntelsekunden in Richtung Pierre Gasly auf dem zehnten Rang.

02.05.2026, 23:06 Uhr
Rennende
Rennende

13. Minute: Ende Qualifying

Das Qualifying auf dem Miami International Autodrome ist beendet und die Autos kommen zurück an die Boxengasse. Neben Leclerc in der zweiten Reihe steht Lando Norris. George Russell wird Fünfter vor Hamilton und Piastri. Die Top Ten komplettieren Colapinto, Gasly und Hülkenberg.

02.05.2026, 23:04 Uhr

13. Minute: Nur Verstappen fehlt noch

Die ersten Konkurrenten konnte Antonelli abwehren, allerdings muss er noch abwarten, was Verstappen rausholt. Der hat gerade die absolute Bestzeit im Mittelsektor gesetzt.

02.05.2026, 23:03 Uhr

12. Minute: Antonelli ohne Steigerung

Kimi Antonelli wird hoffen müssen, dass seine erste Zeit reicht. Nach einem Fehler im ersten Sektor wird es keine Steigerung von ihm geben.

02.05.2026, 22:59 Uhr

10. Minute: Der Showdown beginnt!

Es geht in den grossen Showdown! In den nächsten Minuten entscheidet sich, wer morgen im Rennen von der ersten Startposition losfahren wird. Dieses Mal legen die Mercedes-Fahrer vor. McLaren folgt dahinter vor Ferrari und Alpine. Verstappen lässt sich länger Zeit. Er wird den Schlusspunkt setzen.

02.05.2026, 22:58 Uhr

8. Minute: Kommt noch jemand ran?

Nach den ersten Runs ist es klar Kimi Antonelli, der hier den Ton angibt. Mit 0,345 Sekunden führt er souverän vor Leclerc, Verstappen und Norris, die dicht beisammen lagen.

02.05.2026, 22:57 Uhr

6. Minute: Neue Bestzeit von Kimi Antonelli in Q3

Erst schieben sich Leclerc und Verstappen knapp vor Norris. Dann aber kommt Kimi Antonelli und der brennt eine bärenstarke Zeit in den Asphalt. Drei Zehntelsekunden war er schneller als Leclerc. Russell fehlten auf Platz fünf vier Zehntelsekunden zum Teamkollegen.

02.05.2026, 22:57 Uhr

5. Minute: Norris legt vor

Lando Norris legt im Q3 vor und liefert in seinem ersten Versuch eine Zeit von 1:28.183. Doch kann er damit auch die Konkurrenten unter Druck setzen?

02.05.2026, 22:53 Uhr

2. Minute: Fahrer gehen raus

Die Boliden verlassen ihre Garagen und es geht auf die Strecke. McLaren macht den Anfang, dahinter folgen die beiden Red Bull-Fahrer vor Leclerc und Hamilton.

WM-Leader mit 3. Pole in Serie
Schon wieder brennts: Audi erlebt Debakel

Kimi Antonelli fährt zu seiner dritten Poleposition in Folge. Nach dem Sprint-Rennen erlebt Audi ein weiteres Brand-Debakel.
Publiziert: 02.05.2026 um 23:16 Uhr
|
Aktualisiert: 03.05.2026 um 22:17 Uhr
1/5
Nach Hülkenberg im Sprint brennt im Qualifying der Audi von Teamkollege Bortoleto.
Foto: Screenshot SRF
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Roger Benoit und Carlo Steiner

Das Qualifying

Die bisherigen Saison-Dominatoren von Mercedes schlagen nach dem aus ihrer Sicht enttäuschenden Sprint zurück – zumindest teilweise. WM-Leader Kimi Antonelli fährt nach seinem sechsten Rang im Sprint (nach Zeitstrafe) zur Pole. Teamkollege George Russell schafft es nur auf Rang fünf. Max Verstappen startet aus der ersten Reihe, Charles Leclerc und Lando Norris von den Positionen drei und vier. 

Aus den Top 10 der WM-Rangliste fahren nur Oliver Bearman (Haas, 13.) und Liam Lawson (Racing Bulls, 12.) nicht ins Q3. Dafür schaffen es Isack Hadjar (Red Bull) und Franco Colapinto (Alpine) dorthin. Wie in der Sprint-Quali schaffen es alle Autos von McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull und Alpine in die ersten fünf Startreihen.

Audi

Gabriel Bortoleto, der für den Sprint nachträglich wegen technischer Probleme disqualifiziert wurde, hat diese auch zu Beginn des Qualifyings nicht gelöst. Sky meldet bereits, dass er Forfait geben müsse, doch 3 Minuten und 40 Sekunden vor Ablauf der Zeit fährt der Brasilianer doch noch auf die Strecke. Es reicht aber nur zu einer Runde – klar die langsamste aller Fahrer. Fast 1,8 Sekunden liegt er hinter Sergio Pérez, der Vorletzter wird. Wie zuvor im Sprint bei Teamkollege Nico Hülkenberg, brennt nach dem Q1 nun auch der Audi von Bortoleto. Hülkenberg übersteht die erste Runde, im Q2 ist dann aber Endstation. Der Deutsche wird von Position elf ins Rennen gehen. Seine letzte Runde reicht um gut drei Zehntel nicht für die Top 10. Nach Melbourne und Shanghai belegt er diesen Rang zum dritten Mal in der vierten GP-Quali. Bortoleto schaffte es in Australien und Japan (9. und 10.) schon zweimal ins Q3.

So lief die Quali

1. Teil (18 Minuten)

**

1. Antonelli 1:28,653

2. Leclerc

3. Verstappen

4. Norris

5. Hadjar

6. Bearman

7. Hamilton

8. Russell

9. Sainz

10. Colapinto

11. Lawson

12. Hülkenberg

13. Albon

14. Ocon

15. Gasly

16. Piastri 1:29,888

-----------------------

17. Lindblad 1:30,133

18. Alonso

19. Stroll

20. Bottas

21. Pérez

22. Bortoleto 1:33,737

2. Teil (15 Minuten)

**

1. Verstappen 1:28,116

2. Antonelli

3. Leclerc

4. Piastri

5. Hamilton

6. Russell

7. Norris

8. Hadjar

9. Colapinto

10. Gasly 1:29,070

----------------------

11. Hülkenberg 1:29,439

12. Lawson

13. Sainz

14. Ocon

15. Bearman

16. Albon

Pole-Kampf (12 Minuten)

**

1. Antonelli 1:27,798

2. Verstappen 1:27,964

3. Leclerc

4. Norris

5. Russell

6. Hamilton

7. Piastri

8. Colapinto

9. Hadjar

10. Gasly

1. Teil (18 Minuten)

**

1. Antonelli 1:28,653

2. Leclerc

3. Verstappen

4. Norris

5. Hadjar

6. Bearman

7. Hamilton

8. Russell

9. Sainz

10. Colapinto

11. Lawson

12. Hülkenberg

13. Albon

14. Ocon

15. Gasly

16. Piastri 1:29,888

-----------------------

17. Lindblad 1:30,133

18. Alonso

19. Stroll

20. Bottas

21. Pérez

22. Bortoleto 1:33,737

2. Teil (15 Minuten)

**

1. Verstappen 1:28,116

2. Antonelli

3. Leclerc

4. Piastri

5. Hamilton

6. Russell

7. Norris

8. Hadjar

9. Colapinto

10. Gasly 1:29,070

----------------------

11. Hülkenberg 1:29,439

12. Lawson

13. Sainz

14. Ocon

15. Bearman

16. Albon

Pole-Kampf (12 Minuten)

**

1. Antonelli 1:27,798

2. Verstappen 1:27,964

3. Leclerc

4. Norris

5. Russell

6. Hamilton

7. Piastri

8. Colapinto

9. Hadjar

10. Gasly

Die Stimmen

Antonelli: «Was für ein Tag. Zum Glück konnten wir alle Probleme beheben. Jetzt warten wir auf das Wetter

Verstappen: «Das Auto ist nicht so super, aber das Layout der Strecke passt dazu: Mehr Kontrolle, die Upgrades funktionieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es in die erste Reihe reicht. Und wenn es dann regnen sollte, müssen wir alle schauen. Es gibt auf alle Fälle Licht am Ende des Tunnels.» 

Leclerc: «Alles war am Limit. Wir haben ein gutes Paket mitgebracht. Es war schwierig, weil der Wind von Runde zu Runde gedreht hat.»

Die Startaufstellung

1. Reihe: Antonelli – Verstappen
2. Reihe: Leclerc – Norris
3. Reihe: Russell – Hamilton
4. Reihe: Piastri – Colapinto
5. Reihe: Hadjar – Gasly
6. Reihe: Hülkenberg – Lawson
7. Reihe: Bearman – Sainz
8. Reihe: Ocon – Albon
9. Reihe: Lindblad – Alonso
10. Reihe: Stroll – Bottas
11. Reihe: Pérez – Bortoleto

Das gab zu reden

Kimi Antonelli lässt sich vom Sprintrennen, in dem er nach einer Strafe nur Sechster wurde, nicht aus dem Konzept bringen. Der jüngste WM-Leader der Geschichte fährt zum dritten Mal in Serie auf die Poleposition für den GP. Nur zum Saisonstart in Melbourne startete Teamkollege Russell von ganz vorne. Der Brite schafft es dieses Mal nur auf Rang fünf.

So geht es weiter

Der Grosse Preis der USA steht am Sonntag um 22 Uhr Schweizer Zeit auf dem Programm.

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