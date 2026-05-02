Schon wieder brennts: Audi erlebt Debakel

Das Qualifying

Die bisherigen Saison-Dominatoren von Mercedes schlagen nach dem aus ihrer Sicht enttäuschenden Sprint zurück – zumindest teilweise. WM-Leader Kimi Antonelli fährt nach seinem sechsten Rang im Sprint (nach Zeitstrafe) zur Pole. Teamkollege George Russell schafft es nur auf Rang fünf. Max Verstappen startet aus der ersten Reihe, Charles Leclerc und Lando Norris von den Positionen drei und vier.

Aus den Top 10 der WM-Rangliste fahren nur Oliver Bearman (Haas, 13.) und Liam Lawson (Racing Bulls, 12.) nicht ins Q3. Dafür schaffen es Isack Hadjar (Red Bull) und Franco Colapinto (Alpine) dorthin. Wie in der Sprint-Quali schaffen es alle Autos von McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull und Alpine in die ersten fünf Startreihen.

Audi

Gabriel Bortoleto, der für den Sprint nachträglich wegen technischer Probleme disqualifiziert wurde, hat diese auch zu Beginn des Qualifyings nicht gelöst. Sky meldet bereits, dass er Forfait geben müsse, doch 3 Minuten und 40 Sekunden vor Ablauf der Zeit fährt der Brasilianer doch noch auf die Strecke. Es reicht aber nur zu einer Runde – klar die langsamste aller Fahrer. Fast 1,8 Sekunden liegt er hinter Sergio Pérez, der Vorletzter wird. Wie zuvor im Sprint bei Teamkollege Nico Hülkenberg, brennt nach dem Q1 nun auch der Audi von Bortoleto. Hülkenberg übersteht die erste Runde, im Q2 ist dann aber Endstation. Der Deutsche wird von Position elf ins Rennen gehen. Seine letzte Runde reicht um gut drei Zehntel nicht für die Top 10. Nach Melbourne und Shanghai belegt er diesen Rang zum dritten Mal in der vierten GP-Quali. Bortoleto schaffte es in Australien und Japan (9. und 10.) schon zweimal ins Q3.

So lief die Quali 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Antonelli 1:28,653 2. Leclerc 3. Verstappen 4. Norris 5. Hadjar 6. Bearman 7. Hamilton 8. Russell 9. Sainz 10. Colapinto 11. Lawson 12. Hülkenberg 13. Albon 14. Ocon 15. Gasly 16. Piastri 1:29,888 ----------------------- 17. Lindblad 1:30,133 18. Alonso 19. Stroll 20. Bottas 21. Pérez 22. Bortoleto 1:33,737 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Verstappen 1:28,116 2. Antonelli 3. Leclerc 4. Piastri 5. Hamilton 6. Russell 7. Norris 8. Hadjar 9. Colapinto 10. Gasly 1:29,070 ---------------------- 11. Hülkenberg 1:29,439 12. Lawson 13. Sainz 14. Ocon 15. Bearman 16. Albon Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Antonelli 1:27,798 2. Verstappen 1:27,964 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly 1. Teil (18 Minuten) ** 1. Antonelli 1:28,653 2. Leclerc 3. Verstappen 4. Norris 5. Hadjar 6. Bearman 7. Hamilton 8. Russell 9. Sainz 10. Colapinto 11. Lawson 12. Hülkenberg 13. Albon 14. Ocon 15. Gasly 16. Piastri 1:29,888 ----------------------- 17. Lindblad 1:30,133 18. Alonso 19. Stroll 20. Bottas 21. Pérez 22. Bortoleto 1:33,737 2. Teil (15 Minuten) ** 1. Verstappen 1:28,116 2. Antonelli 3. Leclerc 4. Piastri 5. Hamilton 6. Russell 7. Norris 8. Hadjar 9. Colapinto 10. Gasly 1:29,070 ---------------------- 11. Hülkenberg 1:29,439 12. Lawson 13. Sainz 14. Ocon 15. Bearman 16. Albon Pole-Kampf (12 Minuten) ** 1. Antonelli 1:27,798 2. Verstappen 1:27,964 3. Leclerc 4. Norris 5. Russell 6. Hamilton 7. Piastri 8. Colapinto 9. Hadjar 10. Gasly Mehr

Die Stimmen

Antonelli: «Was für ein Tag. Zum Glück konnten wir alle Probleme beheben. Jetzt warten wir auf das Wetter.»

Verstappen: «Das Auto ist nicht so super, aber das Layout der Strecke passt dazu: Mehr Kontrolle, die Upgrades funktionieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es in die erste Reihe reicht. Und wenn es dann regnen sollte, müssen wir alle schauen. Es gibt auf alle Fälle Licht am Ende des Tunnels.»

Leclerc: «Alles war am Limit. Wir haben ein gutes Paket mitgebracht. Es war schwierig, weil der Wind von Runde zu Runde gedreht hat.»

Die Startaufstellung

1. Reihe: Antonelli – Verstappen

2. Reihe: Leclerc – Norris

3. Reihe: Russell – Hamilton

4. Reihe: Piastri – Colapinto

5. Reihe: Hadjar – Gasly

6. Reihe: Hülkenberg – Lawson

7. Reihe: Bearman – Sainz

8. Reihe: Ocon – Albon

9. Reihe: Lindblad – Alonso

10. Reihe: Stroll – Bottas

11. Reihe: Pérez – Bortoleto

Das gab zu reden

Kimi Antonelli lässt sich vom Sprintrennen, in dem er nach einer Strafe nur Sechster wurde, nicht aus dem Konzept bringen. Der jüngste WM-Leader der Geschichte fährt zum dritten Mal in Serie auf die Poleposition für den GP. Nur zum Saisonstart in Melbourne startete Teamkollege Russell von ganz vorne. Der Brite schafft es dieses Mal nur auf Rang fünf.

So geht es weiter

Der Grosse Preis der USA steht am Sonntag um 22 Uhr Schweizer Zeit auf dem Programm.