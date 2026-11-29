Der Kampf um den 7. WM-Platz und rund 12 Millionen Dollar mehr Preisgeld bleibt bis zum Finale in einer Woche in Abu Dhabi spannend. Bortoletos verdienter Punkt brachte Audi gegen Haas-Ferrari auf 29:31 heran.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Nach dem elften 11. Platz 2026 vor einer Woche in Las Vegas hatte das Team aus Hinwil endlich wieder etwas Glück. Man hatte letzte Woche in Paris beim Berufungsgericht rund um das Monza-Resultat mit dem Rekurs eine Abfuhr kassiert und den erhofften Punkt nicht geschenkt bekommen (im Blick).

Achtung auf Bearman

Jetzt geht es also auf den letzten 305 Kilometern in der Wüste von Abu Dhabi noch einmal zur Sache. Und es kann wieder eng werden. Wie beim 22. WM-Lauf. Denn im Ziel lagen Bortoleto, Bearman (Haas) und Hülkenberg auf den Plätzen zehn bis zwölf keine zehn Sekunden auseinander.

Damit konnten beide Audi-Fahrer (die diesmal keine Dummheiten machten) ihre Startpositionen von 13 und 15 jeweils um drei Ränge verbessern. Was bisher selten gelang. Und man profitierte nur von einem Ausfall aus den Top Ten: Lindblads Racing Bulls überstand die Karambolage mit Teamkollege Lawson nicht. Der Schwede musste später aufgeben.

Jetzt führt Bortoleto 15:14

Diesmal funktionierte auch die Boxenstrategie des Teams sehr gut. Beide Fahrer kamen am schnellsten zu den Stopps. Nur beim zweiten Halt von Bortoleto dauerte der Reifenwechsel mit über fünf Sekunden viel zu lange.

Doch der kämpferische Brasilianer war gewillt, den letzten Punkt zu erobern. Und im internen Punkteduell jetzt mit 15:14 vorne zu liegen. Aber eben: 29 Zähler reichen nicht. Man muss Haas sogar überholen, denn bei Punktgleichheit entscheidet der fünfte Platz von Bearman in China für das US-Team.