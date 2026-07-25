Norris durchbricht Mercedes-Serie

Doch der Jubel von Lando Norris ist noch etwas verhalten. Denn parallel werden Gelbe Flaggen gezeigt, da George Russell in Kurve eins zu stehen gekommen ist. Doch das sollte kein Grund sein, dass die Zeit des Briten gestrichen wird.
Es deutet alles auf eine Hamilton-Pole hin, doch dann zeigt sich Lando Norris mit einer herausragenden Runde. Mit einer absoluten Bestzeit im Mittelsektor schiebt sich der Brite mit 0,012 Sekunden vor Hamilton auf die Pole.
Der Deutsche will aus seiner Box rausfahren und bleibt plötzlich mitten in der Boxenausfahrt stehen. Nach kurzen Momenten des Luftanhaltens kommt der Audi aber doch vom Fleck und kann auf den Kurs einbiegen.
Rund drei Minuten vor dem Ende der Session kehren Lewis Hamilton und Charles Leclerc auf die Asphaltbahn zurück. Gefolgt von zahlreichen anderen Fahrern.
Die zehn Boliden kehren an die Box zurück, um nochmals frische Reifen aufgezogen zu bekommen.
Kimi Antonelli sucht weiterhin seine Form an diesem Wochenende. 0,360 Sekunden fehlen dem Italiener auf Lewis Hamilton. Teamkollege George Russell findet sich mit einer halben Sekunde Rückstand gar nur auf Platz sieben.
Aber noch weniger beeindruckt ist Lewis Hamilton! Der Ferrari-Pilot ist ohnehin schon Rekordsieger in Ungarn und zeigt hier eindrucksvoll, warum. Ein Zehntel schneller als Norris heisst derzeit Rang eins für den Engländer.
Völlig unbeeindruckt kontert der Brite die bereits guten Zeiten von Max Verstappen und Oscar Piastri. Mit 0,364 Sekunden Vorsprung kann sich der Brite auf die Eins setzen.
Max Verstappen bildet den Auftakt mit frischen Softs und fährt raus. Dicht gefolgt von den beiden McLaren. So dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die ersten Zeiten gesetzt werden.