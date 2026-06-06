Leclerc setzt Bestzeit – Bortoleto sorgt für Rote Flagge

16. Minute: Rote Flagge

Die Session wird mit Roten Flaggen unterbrochen. Die Unterbrechung kommt insbesondere für Oliver Bearman zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Er ist als 18. derzeit ausgeschieden. Auch Carlos Sainz ist als 19. unter Druck, wenn es gleich weitergeht. Nur etwas mehr als zwei Minuten stehen auf der Uhr und sie müssen unbedingt schnell wieder raus, um überhaupt die Chance auf eine fliegende Runde zu kommen.