Leclerc setzt Bestzeit – Bortoleto sorgt für Rote Flagge

Die Zeit im Q1 ist abgelaufen! Carlos Sainz kann sich noch einmal verbessern und wirft Ocon aus den Top 16. Daneben sind Sergio Pérez, Oliver Bearman, Valtteri Bottas, Fernando Alonso und Lance Stroll ausgeschieden.
Die Ampel schaltet um und die Fahrer, die auf den hinteren Plätzen sind, begeben sich wieder auf die Strecke. Wer schafft es noch, eine saubere Runde zu setzen?
Um 16:22 Uhr soll Q1 weitergehen und die ersten Fahrer stellen sich bereits an der Boxenampel auf. Sie möchten unbedingt eine gute Trackposition erwischen, wenn es weitergeht.
Die Session wird mit Roten Flaggen unterbrochen. Die Unterbrechung kommt insbesondere für Oliver Bearman zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Er ist als 18. derzeit ausgeschieden. Auch Carlos Sainz ist als 19. unter Druck, wenn es gleich weitergeht. Nur etwas mehr als zwei Minuten stehen auf der Uhr und sie müssen unbedingt schnell wieder raus, um überhaupt die Chance auf eine fliegende Runde zu kommen.
Unfall von Gabriel Bortoleto! Der Audi steht angeschlagen an der Schikane. Offenbar hat der Brasilianer am Scheitelpunkt die Leitplanke touchiert und sich dabei eine Spurstange beschädigt. Dadurch hatte er vorne links keine Lenkung mehr.
Nico Hülkenberg legt mit frischen Softs noch einmal zu und verbessert sich auf Platz sechs. Damit sollte jetzt nichts mehr passieren. Er wird sicher im Q2 sein.
Charles Leclerc kann derweil noch einmal nachlegen und drückt seine Bestzeit auf 1:13.293 runter. So langsam in Fahrt kommt auch Verstappen, der neuer Zweiter ist. Antonelli liegt auf dem dritten Platz. Nico Hülkenberg ist auf Platz zwölf abgerutscht, aber weiterhin relativ sicher weiter.
Die Wiederholung zeigt, wie Russell in Mirabeau einen kurzen Übersteuermoment abfangen muss. Der Mercedes-Pilot liegt derzeit nur auf Platz zehn und scheint noch nicht ganz im Rhythmus zu sein. Auch Hülkenberg hatte einen kleinen Zwischenfall. Der Audi-Pilot touchierte leicht die Bande, scheint dabei aber ohne grösseren Schaden davongekommen zu sein.
Charles Leclerc hat seine Bestzeit noch einmal nach unten gedrückt. Er hat 1:13.399 Minuten auf seiner letzten Runde gebraucht. Antonelli fehlt derzeit auf Platz vier gut eine halbe Sekunde. Hat Mercedes wieder gegenüber Ferrari verloren oder hebt man sich die besten Runden für Q3 auf?
Nico Hülkenberg befindet sich nach seinen ersten schnellen Runden auf dem neunten Platz, wäre damit also ebenfalls sicher im Q2. Gut eine Sekunde hat er Luft zu Platz 17, weshalb er da relativ "safe" sein sollte.