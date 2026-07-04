Antonelli setzt Bestzeit – beide Audi out

Es geht wieder raus auf die Strecke - diesmal mit Lawson und Lindblad.
Beim RB F1 Teams ist übrigens noch gar nichts los. Lawson war immerhin schon auf dem Kurz unterwegs, dagegen musste Lindblad den ersten Stint aussetzen. Entweder gibt es Probleme oder man will die Reifen schonen.
Die Teams holen ihre Fahrer zurück in die Box, um eine letzte schnelle Runde vorzubereiten. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.
Pärchenbildung im Q3. Russell kann richtig gut mit Antonelli mithalten, aber letztlich fehlt ein knappes Zehntel. Dahinter folgen Hamilton und Leclerc, beide Red Bulls, beide McLarens und beide Racing Bulls. Hadjar nimmt Verstappen gleich drei Zehntel ab!
Früh rausfahren lohnt sich, denn dann ist man zumindest einen Moment an der Spitze. Piastri und Norris führen das Feld kurz an, aber mit über 1.29 werden sie sich keineswegs halten.
Jetzt füllen auch Antonelli und George Russell das Feld auf. Lediglich Arvid Lindblad fehlt noch, was natürlich direkt Fragen aufwirft. Ist mit dem Fahrzeug alles in Ordnung?
Eine schicke Minute lassen sich die Piloten Zeit, dann geht es auf die Strecke. Lawson, Norris, Piastri, Verstappen und die Ferraris fahren raus. Wenig später folgt auch Hadjar.
Erstmals warten die Teams ein bisschen ab, bevor es auf die Strecke geht. Weder Red Bull noch die Ferraris fahren aus der Box.
In wenigen Minuten geht es weiter in Silverstone. Im Q3 legen wir die Top-10 fest und finden den Polesitter fürs morgige Rennen. Hält Antonelli die Führung, schlägt Hamilton wie in der Sprint-Quali zurück oder finden wir eine Überraschung in der ersten Startreihe?