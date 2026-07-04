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Lap 16/17
GP von Großbritannien
Silverstone
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1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli24:40.522Mercedes AMG Motorsport
2.
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton+2.306Ferrari
3.
Lando Norris
Lando Norris+9.200McLaren
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Silverstone-Sprint im Ticker
Antonelli fährt souveränem Sieg entgegen

vor 1 Minute

17. Runde: Letzte Runde

Kimi Antonelli läutet die letzte Runde ein. Er dreht nochmal richtug auf und mit 2.4 Sekunden Vorsprung kann ihn dieser Sprintsieg eigentlich niemand mehr nehmen.

vor 2 Minuten

15. Runde: Untersuchung gegen Hülkenberg

Nun gibt es auch eine Untersuchung gegen Nico Hülkenberg. In Kurve neun soll er die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil erarbeiten haben. Hülkenberg hält sich momentan auf Rang 13 vor Teamkollege Bortoleto auf.

vor 4 Minuten

15. Runde: Verstappen kann Tempo nicht mitgehen

Max Verstappen musste nun abreissen lassen. Er kann das Tempo von Charles Leclerc im Ferrari momentan nicht mehr mitgehen. 2.3 Sekunden trennen die beiden Verfolger. Leclerc selber hat Russell im Visier. Doch leicht macht es ihm der Mercedespilot nicht. Der Abstand zwischen beiden pendelt sich bei etwas mehr als einer Sekunde ein. Damit fehlt dem Monegassen der Boost.

vor 6 Minuten

14. Runde: Die möglichen Punkteverdiener

Wie gestalten sich die Punkteränge drei Runden vor Schluss? Antonelli und Hamilton fahren vorne weiterhin in einer eigenen Liga. Norris ist bislang souverän als Dritter unterwegs. Ihm folgen George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri und Liam Lawson. Lawson will den letzten Punkt zwingend gegen Hadjar verteidigen.

vor 8 Minuten

12. Runde: Schlechte Runde von Hamilton

Lewis Hamilton verliert auf der letzten Runde nun mächtig Zeit. Er war eine Sekunde langsamer als Antonelli und nun ist der Abstand zwischen den beiden Führenden deutlich zu erkennen.

vor 10 Minuten

10. Runde: Antonelli kommt nicht weg

Erst sah es so aus als könne Kimi Antonelli vorne etwas wegfahren, aber Lewis Hamilton hat sich wieder erholt. Ähnlich wie der Mercedes zuvor hält er den Abstand bei um die 0.7 Sekunden und schaut sich Antonelli genau an. Dahinter ist Lando Norris souverän Dritter. Er ist 5.5 Sekunden hinter Hamiltin und hat selber gute zwei Sekunden Vorsprung vor George Russell. Russell, Verstappen und Leclerc liefern sich weiterhin einen engen Kampf. Auch Piastri ist nicht weit weg.

vor 11 Minuten

9. Runde: Strafe für Sergio Pérez

Sergio Pérez wird von der Rennleitung bestraft. Für das Verursachen einer Kollision bekommt er eine 10-Sekunden-Strafe aufgedrückt.

vor 12 Minuten

8. Runde: Überholmanöver von Kimi Antonelli

Das ging jetzt schnell! Auf der Hangar Straight macht der Italiener kurzen Prozess. Er zieht aus dem Windschatten raus und lässt Hamilton beinahe stehen. Kimi Antonelli ist der neue Führende beim Sprint von Grossbritannien.

vor 15 Minuten

7. Runde: Antonelli fühlt sich wohl

Im letzten Umlauf klopfte Kimi Antonelli schonmal beim siebenmaligen Weltmeister an. Wann kommt eine Attacke?

vor 15 Minuten

6. Runde: Unfall von Sergio Pérez

Es war nicht zu sehen, aber es gab wohl eine Kollision zwischen Sergio Perez und Fernando Alonso. Die Rennleitung gab bekannt, dass man sich den Vorfall genauer anschauen wird. Perez war in der Folge an der Box und reiht sich am Ende des Feldes wieder ein.

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