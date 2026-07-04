Antonelli fährt souveränem Sieg entgegen

Kimi Antonelli läutet die letzte Runde ein. Er dreht nochmal richtug auf und mit 2.4 Sekunden Vorsprung kann ihn dieser Sprintsieg eigentlich niemand mehr nehmen.
Nun gibt es auch eine Untersuchung gegen Nico Hülkenberg. In Kurve neun soll er die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil erarbeiten haben. Hülkenberg hält sich momentan auf Rang 13 vor Teamkollege Bortoleto auf.
Max Verstappen musste nun abreissen lassen. Er kann das Tempo von Charles Leclerc im Ferrari momentan nicht mehr mitgehen. 2.3 Sekunden trennen die beiden Verfolger. Leclerc selber hat Russell im Visier. Doch leicht macht es ihm der Mercedespilot nicht. Der Abstand zwischen beiden pendelt sich bei etwas mehr als einer Sekunde ein. Damit fehlt dem Monegassen der Boost.
Wie gestalten sich die Punkteränge drei Runden vor Schluss? Antonelli und Hamilton fahren vorne weiterhin in einer eigenen Liga. Norris ist bislang souverän als Dritter unterwegs. Ihm folgen George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri und Liam Lawson. Lawson will den letzten Punkt zwingend gegen Hadjar verteidigen.
Lewis Hamilton verliert auf der letzten Runde nun mächtig Zeit. Er war eine Sekunde langsamer als Antonelli und nun ist der Abstand zwischen den beiden Führenden deutlich zu erkennen.
Erst sah es so aus als könne Kimi Antonelli vorne etwas wegfahren, aber Lewis Hamilton hat sich wieder erholt. Ähnlich wie der Mercedes zuvor hält er den Abstand bei um die 0.7 Sekunden und schaut sich Antonelli genau an. Dahinter ist Lando Norris souverän Dritter. Er ist 5.5 Sekunden hinter Hamiltin und hat selber gute zwei Sekunden Vorsprung vor George Russell. Russell, Verstappen und Leclerc liefern sich weiterhin einen engen Kampf. Auch Piastri ist nicht weit weg.
Sergio Pérez wird von der Rennleitung bestraft. Für das Verursachen einer Kollision bekommt er eine 10-Sekunden-Strafe aufgedrückt.
Das ging jetzt schnell! Auf der Hangar Straight macht der Italiener kurzen Prozess. Er zieht aus dem Windschatten raus und lässt Hamilton beinahe stehen. Kimi Antonelli ist der neue Führende beim Sprint von Grossbritannien.
Im letzten Umlauf klopfte Kimi Antonelli schonmal beim siebenmaligen Weltmeister an. Wann kommt eine Attacke?
Es war nicht zu sehen, aber es gab wohl eine Kollision zwischen Sergio Perez und Fernando Alonso. Die Rennleitung gab bekannt, dass man sich den Vorfall genauer anschauen wird. Perez war in der Folge an der Box und reiht sich am Ende des Feldes wieder ein.