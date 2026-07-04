Antonelli fährt souveränem Sieg entgegen

10. Runde: Antonelli kommt nicht weg

Erst sah es so aus als könne Kimi Antonelli vorne etwas wegfahren, aber Lewis Hamilton hat sich wieder erholt. Ähnlich wie der Mercedes zuvor hält er den Abstand bei um die 0.7 Sekunden und schaut sich Antonelli genau an. Dahinter ist Lando Norris souverän Dritter. Er ist 5.5 Sekunden hinter Hamiltin und hat selber gute zwei Sekunden Vorsprung vor George Russell. Russell, Verstappen und Leclerc liefern sich weiterhin einen engen Kampf. Auch Piastri ist nicht weit weg.