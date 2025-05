Nach dem Asien-Block verschiebt sich die F1 dieses Wochenende für den GP von Miami in die USA, wo nebst dem Rennen auch ein Sprint gefahren wird. Aufgrund der Zeitverschiebung ist während dem kompletten Wochenende für das Abendprogramm gesorgt.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Miami

Tag Kategorie Zeit Freitag, 02.05. 1. Freies Training 18:30 Uhr Freitag, 02.05. Sprint Qualifying 22:30 Uhr Samstag, 03.05. Sprint 18:00 Uhr Samstag, 03.05. Qualifying 22:00 Uhr Sonntag, 04.05. Rennen 22:00 Uhr

Wohl nur wenige hätten vor der Saison darauf gewettet, dass nach fünf GP ein anderer Name als jener von Max Verstappen oder Lando Norris an der Spitze des WM-Klassements steht. Oscar Piastri zeigte in der Startphase der neuen Saison jedoch, dass man ihn genauso auf dem Zettel haben muss und führt vor dem GP von Miami mit zehn Punkten vor Teamkollege Lando Norris.

Auf dem Miami International Autodrome geht der Dreikampf um die WM-Führung in die nächste Runde. Für Lando Norris ist es die erstmalige Rückkehr an einen ganz besonderen Ort. 2024 fuhr er im Süden Floridas seinen ersten Karrieresieg vor Verstappen und Leclerc ein. Die Quali sowie das Rennen gibts live auf Blick.