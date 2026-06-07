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GP von Monaco
Monaco
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1.
Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli1:01:52.594Mercedes AMG Motorsport
2.
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton+20.370Ferrari
3.
Charles Leclerc
Charles Leclerc+27.249Ferrari
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Monaco-GP jetzt live
McLaren-Pilot zu Aufgabe gezwungen

vor 1 Minute

47. Runde: Boxenfunk Alex Albon

vor 2 Minuten

46. Runde: Aufgabe von Lando Norris

Es gab tatsächlich ein grösseres Problem bei Norris. Er wird angewiesen, das Auto an die Box zu bringen, um abzustellen.

vor 6 Minuten

45. Runde: Gibt es Probleme bei Norris?

Erst sah es kurz danach aus, als würden wir das erste echte Überholmanöver auf der Strecke erleben. Beim genaueren Hinsehen deutet jedoch vieles auf ein technisches Problem bei Norris hin. Russell geht im Tunnel beinahe mühelos am McLaren vorbei. Wenig später schnappt sich auch Hadjar den angeschlagenen Norris.

vor 6 Minuten

44. Runde: Strafe für Franco Colapinto

Die Rennleitung spricht die nächste Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse aus. Dieses Mal erwischt es Franco Colapinto. Auch er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe.

vor 8 Minuten
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vor 10 Minuten

43. Runde: Antonelli fliegt an der Spitze

Antonelli hat nun freie Fahrt und nutzt die konsequent aus. Der Mercedes-Pilot fliegt regelrecht über den Kurs und ist pro Runde fast eine Sekunde schneller als Hamilton. Sein Vorsprung ist inzwischen auf 17 Sekunden angewachsen. Charles Leclerc hat weitere zehn Sekunden Rückstand.

vor 13 Minuten

39. Runde: Strafe für George Russell

George Russell wird von der Rennleitung bestraft. Weil er zu schnell in der Boxengasse war, gibt es eine Fünf-Sekunden-Strafe.

vor 13 Minuten

38. Runde: Boxenstopp von Kimi Antonelli

Kimi Antonelli kommt an die Box und geht auf der harten Reifenmischung wieder auf die Strecke. Er bleibt mit 12,5 Sekunden Vorsprung der Führende.

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vor 15 Minuten

37. Runde: Kassiert Russell eine Strafe?

George Russell könnte der nächste Fahrer sein, der eine Strafe kassiert. Es läuft eine Untersuchung, weil er zu schnell in der Boxengasse gewesen sein soll.

vor 16 Minuten

36. Runde: Boxenstopp von Charles Leclerc

Charles Leclerc kommt an die Box. Der Monegasse kommt mit rund elf Sekunden Rückstand auf Hamilton wieder auf die Strecke. Nach aktuellem Stand würde Hamilton damit trotz seiner Strafe auf Platz zwei bleiben.

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