McLaren-Pilot zu Aufgabe gezwungen

45. Runde: Gibt es Probleme bei Norris?

Erst sah es kurz danach aus, als würden wir das erste echte Überholmanöver auf der Strecke erleben. Beim genaueren Hinsehen deutet jedoch vieles auf ein technisches Problem bei Norris hin. Russell geht im Tunnel beinahe mühelos am McLaren vorbei. Wenig später schnappt sich auch Hadjar den angeschlagenen Norris.