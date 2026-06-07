McLaren-Pilot zu Aufgabe gezwungen

Es gab tatsächlich ein grösseres Problem bei Norris. Er wird angewiesen, das Auto an die Box zu bringen, um abzustellen.
Erst sah es kurz danach aus, als würden wir das erste echte Überholmanöver auf der Strecke erleben. Beim genaueren Hinsehen deutet jedoch vieles auf ein technisches Problem bei Norris hin. Russell geht im Tunnel beinahe mühelos am McLaren vorbei. Wenig später schnappt sich auch Hadjar den angeschlagenen Norris.
Die Rennleitung spricht die nächste Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse aus. Dieses Mal erwischt es Franco Colapinto. Auch er bekommt eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Antonelli hat nun freie Fahrt und nutzt die konsequent aus. Der Mercedes-Pilot fliegt regelrecht über den Kurs und ist pro Runde fast eine Sekunde schneller als Hamilton. Sein Vorsprung ist inzwischen auf 17 Sekunden angewachsen. Charles Leclerc hat weitere zehn Sekunden Rückstand.
George Russell wird von der Rennleitung bestraft. Weil er zu schnell in der Boxengasse war, gibt es eine Fünf-Sekunden-Strafe.
Kimi Antonelli kommt an die Box und geht auf der harten Reifenmischung wieder auf die Strecke. Er bleibt mit 12,5 Sekunden Vorsprung der Führende.
George Russell könnte der nächste Fahrer sein, der eine Strafe kassiert. Es läuft eine Untersuchung, weil er zu schnell in der Boxengasse gewesen sein soll.
Charles Leclerc kommt an die Box. Der Monegasse kommt mit rund elf Sekunden Rückstand auf Hamilton wieder auf die Strecke. Nach aktuellem Stand würde Hamilton damit trotz seiner Strafe auf Platz zwei bleiben.