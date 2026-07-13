Wie viele der 22 Formel-1-Piloten sind mit dem Herzen für ihre Nationen diese Woche in Spa noch bei den beiden Halbfinals an der Fussball-WM vom Dienstag und Mittwoch dabei?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Noch zehn Formel-1-Fahrer fiebern mit ihren Nationen an der Fussball-WM

Audi verliert mit Hülkenberg und Bortoleto, kein Erfolg für Italien

Bortoleto holt zwei neunte Plätze, insgesamt 19 WM-Punkte 2026

Roger Benoit Formel-1-Experte

Es sind aus acht Teams stolze zehn Fahrer, die noch auf den WM-Titel im Fussball hoffen dürfen: England (Hamilton, Russell, Norris, Bearman), Frankreich (Gasly, Hadjar, Ocon), Spanien (Alonso, Sainz) und Argentinien (Colapinto).

Audi hat ausgekickt

Das grosse Verlierer-Team ist Audi mit einem Deutschen (Hülkenberg) und einem Brasilianer (Bortoleto). Und der WM-Leader Antonelli konnte Italien ja nicht mal die Daumen drücken.

Fussball ist während der Titelkämpfe stets ein grosses Thema im Fahrerlager. Einige Piloten spazieren sogar stolz mit dem Shirt des eigenen Landes herum.

Wer jubelt im Fussball?

Nun, der GP-Klassiker in den Ardennen-Wäldern von Spa-Francorchamps beginnt am Sonntag um 15 Uhr (TV live). Praktisch als Vorspeise für den WM-Final im Fussball wenige Stunden später (21 Uhr).

Dass der Weltmeister aus dem gleichen Land wie der Formel-1-Sieger kommt, wäre wohl nur bei einem Triumph von England möglich!

Bortoleto dominiert Hülkenberg

Die 7,004 km lange Strecke mit der längst entschärften Eau-Rouge-Kurve war 2025 bei Sauber das klare Hoheitsgebiet von Gabriel Bortoleto (21). Der Mann aus Sao Paulo liess es bei seiner Spa-Premiere krachen.

In den Qualifikationen zum Sprint (diesmal nicht auf dem Programm) und zum Rennen schaffte es Bortoleto zweimal in die Top Ten. Teamkollege Hülkenberg fand man auf den Positionen 17 und 14.

Fast ein Hinwiler Sprint-Punkt

Als es um die Punkte ging, glänzte der Brasilianer mit zwei 9. Plätzen! Das brachte ihm zwei seiner insgesamt 19 WM-Punkte ein. Im Sprint fehlten ihm dann drei Sekunden auf den letzten Punkte-Platz von Hadjar (Racing Bulls).

Bisher haben die Hinwiler in 28 Sprints erst einmal gepunktet – 7. Bottas 2022 in Imola. Hinter zwei Red Bull, Ferrari und McLaren-Mercedes. Die zwei letzten Sprints 2026: Zandvoort und Singapur.