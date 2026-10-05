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Formel 1
Fanvideos zeigen Bottas auf dem Velo
Irre Aktion des Finnen
Fanvideos zeigen Bottas auf dem Velo
Der ehemalige Sauber-Fahrer Valtteri Bottas fährt nach dem GP von Malaysia direkt weiter nach Singapur. Doch etwa nicht per Flugzeug – der Finne fährt die Strecke auf dem Velo.
Publiziert: 18:26 Uhr
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