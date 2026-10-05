DE
FR
Abonnieren

Irre Aktion des Finnen
Fanvideos zeigen Bottas auf dem Velo

Der ehemalige Sauber-Fahrer Valtteri Bottas fährt nach dem GP von Malaysia direkt weiter nach Singapur. Doch etwa nicht per Flugzeug – der Finne fährt die Strecke auf dem Velo.
Publiziert: 18:26 Uhr
Kommentieren
Sport aktuell
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen