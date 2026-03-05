DE
Replay-Funktion nutzen oder Wecker stellen
Das Programm zum GP von Australien mit allen Startzeiten

Nach langen Wochen des Wartens und Testfahrten nimmt die Formel 1 dieses Wochenende den WM-Betrieb wieder auf. In Australien erfolgt der Startschuss in eine neue Ära, die von einem heiss diskutierten neuen Reglement geprägt ist. Wer erwischt den besten Start?
Lando Norris nimmt die neue F1-Saison als amtierender Weltmeister in Angriff.
  • Formel 1 startet mit Reglement-Revolution in Saison 2026
  • FIA ordnet bei Preseason-Tests Starttraining an
  • Rennen in Melbourne beginnt am 8. März um 5 Uhr
Alexander Hornstein

In der F1 steht die ganz grosse Revolution bevor. Oder hat vielmehr bei den Preseason-Tests in Bahrain bereits begonnen. Das neue Reglement schüttelt die Königsklasse des Motorsports ordentlich durch und sorgt für rauchende Köpfe im Grid. Mit Honda sprach ein Motorenlieferant zuletzt öffentlich von Problemen mit den Batterien. Und auch unter den Fahrern machte sich schon Frust breit, wie etwa Verstappens Wutrede zeigt.

DatumEventStartzeit
Freitag, 6. März1. freies Training2.30 Uhr
Freitag, 6. März2. freies Training6 Uhr
Samstag, 7. März3. freies Training2.30 Uhr
Samstag, 7. MärzQualifying6 Uhr
Sonntag, 8. MärzRennen5 Uhr

Wird bereits der Start zum Fiasko?

Eigentlich soll die Reglement-Revolution die Formel 1 attraktiver machen. Doch in Bahrain zeigten sich bereits beim Start derart grosse Probleme, dass die FIA die Fahrer bis zuletzt zum Starttraining schickte. Ob diese Massnahme beim Saisonauftakt in Melbourne Früchte trägt, steht in den Sternen.

Wer den Rennstart live erleben möchte, ist gut beraten, sich einen Wecker zu stellen. Um 5 Uhr gehen am Sonntagmorgen die Lichter auf dem Albert Park Circuit aus. Crashs, riesige Unterschiede auf den ersten Metern oder stehenbleibende Autos: Beim Startschuss in die neue F1-Saison 2026 kann so ziemlich alles passieren.

