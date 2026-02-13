Die Formel 1 hat ein Problem: Wie sollen die FIA, die Teams und das Zirkus-Management nach der Verstappen-Demontage («Autos wie in der Formel E») den Fans die neuen Regeln weiterhin attraktiv verkaufen? Schnellster bei Halbzeit am dritten Bahrain-Testtag: Russell.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Die alten Haudegen Fernando Alonso (44) und Lewis Hamilton (41) hatten sich zuerst kritisch über den totalen Umsturz beim Chassis und vor allem beim Motor geäussert. Und Verstappen haute jetzt noch einen obendrauf: «Diese Regeln sind einer Formel 1 nicht würdig. Es macht keinen Sinn, langsam in den Kurven zu sein, um dann auf der Geraden schnell fahren zu können!»

Die gedopte Formel E…

Verstappen, noch nie ein Gegner der harten (aber ehrlichen) Worte: «Nein, die neuen Autos machen keinen Spass. Sie fühlen sich eher wie aufgeblasene Formel-E-Wagen an.» Kein Wunder haben sich Mercedes und Audi schon vor Jahren aus der «stillen» Serie verabschiedet. Diese hatte einst in Zürich und Bern gastiert und war mit Chaos brutal gescheitert.

Die klaren Verstappen-Aussagen haben natürlich einen Sturm der Entrüstung bei der FIA und einigen Fahrerkollegen ausgelöst. Weltmeister Lando Norris, der die Sache selbst kritisch nach aussen kommuniziert («Es wird Chaos geben»), sagt: «Dann soll Max eben zurücktreten, wir verdienen alle genug Geld, um unseren Sport nicht schlecht zu machen.» Unter dem Motto: Taschen auf und Augen zu!

«Verstappen vernichtet Formel 1»

Interessant, dass sofort versucht wurde, die heissen Schlagzeilen («Verstappen vernichtet die Formel 1») zu entschärfen. Red Bull bat die Online-Portale, den Titel sofort zu ändern (Vorschlag: Verstappen kritisiert die Formel 1). Das soll der Blick-Fan-Gemeinde einmal zeigen, was nach einem Shitstorm hinter den Kulissen im Mediensaal passiert.

Motorsport-Magazin.com hatte schon vor Wochen von einer «Missgeburt» geschrieben: Stolpert man sehenden Auges in ein Schlamassel? Andere Fachmagazine schreiben: Ist das noch Formel 1? Und mittendrin die elf Teilnehmer, die alle nur um den Milliarden-Wert ihres Teams bangen. Und versuchen, den Ball flach zu halten.

Wie endet Motoren-Streit?

Die Kritik vieler Fahrer ist das eine Thema, die Protestwelle gegen den Mercedes-Motor (mit drei Partnerteams) ist der andere Streitpunkt. Es geht um das Verdichtungsverhältnis. Die FIA homologierte die 16:1 bei kaltem Motor. Doch die Stuttgarter bringen das Verhältnis bei laufendem Motor auf 18:1.

Ferrari, Audi, Honda und neu Red Bull wollen eine klare Regelauslegung. Das Motoren-Quartett hat die Mehrheit – was macht der Weltverband rund drei Wochen vor dem WM-Start?

Warten auf weichen Gummi

Auch am dritten Testtag sind hier in der Sakhir-Wüste bei knapp 30 Grad die Autos unterwegs. Mit den drei härteren Reifenmischungen. Erst am nächsten Mittwoch (Start zum Fastenmonat Ramadan) gibts dann den weichen Gummi.

Wie an den ersten zwei Tagen sind die «Favoriten» McLaren, Mercedes, Ferrari und Red Bull auch am Freitag, den 13., ganz vorne anzutreffen. Aber weiterhin mit fast fünf Sekunden hinter der Bestzeit vom Test 2025 – 1:29, 348 von Sainz im Williams.

Alonso warf Handschuhe weg

Auch wenn vor Melbourne kaum Vergleiche möglich sind, scheinen das letztjährige Schlusslicht Alpine (jetzt mit Mercedes-Power) und Haas schon gut gerüstet. Racing Bulls und Williams spulen viele Runden ab.

Neueinsteiger Cadillac-Ferrari, Sauber-Nachfolger Audi und Aston Martin-Honda sind noch schwer abzuschätzen. Vor allem das mit Vorschusslorbeeren überhäufte Newey-Monster von Milliardär Lawrence Stroll, der stets missmutig durch das Fahrerlager schreitet, gibt Rätsel auf. Am Donnerstag warf Alonso mal die Handschuhe in eine Ecke, als er ausstieg. Wird Aston Martin zum Flop?

Zeiten – Bahrain, 3. Tag (Stand Mittagspause) 1. Russell (Mercedes) 1:33,918 2. Hamilton (Ferrari). 1:34,209 3. Verstappen (Red Bull) 1:35,341 4. Bearman (Haas) 1:35,972 5. Colapinto (Alpine) 1:36,874 6. Piastri (McLaren) 1:36,899 7. Sainz (Williams) 1:37,186 8. Lawson (Racing Bulls) 1:37,238 9. Bortoleto (Audi) 1:38,251 10. Stroll (Aston Martin) 1:38,423 11. Bottas (Cadillac) 1:38,772 ----- Bahrain-Testsieger 2025: Sainz (Williams) 1:29,348