In der Wüste von Las Vegas bestreitet die F1 den drittletzten GP der Saison, wobei sich Lando Norris in der aussichtsreichsten Position auf den WM-Titel befindet. Wer die Rennaction live mitverfolgen möchte, muss am Sonntag den Wecker stellen.

Foto: Blick Visuals

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Das Rennprogramm zum GP von Las Vegas 2025

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 21. November 1. freies Training 1.30 Uhr Freitag, 21. November 2. freies Training 5 Uhr Samstag, 22. November 3. freies Training 1.30 Uhr Samstag, 22. November Qualifying 5 Uhr Sonntag, 23. November Rennen 5 Uhr

Zum Abschluss der Formel-1-Saison 2025 erwartet uns ein letzter Triple Header, der dieses Wochenende in Las Vegas startet. Auf der jüngsten F1-Strecke der Welt findet erst der dritte GP der Geschichte statt. Für WM-Leader Lando Norris bedeutete die Reise in die Wüste der USA bislang nichts besonders Gutes. 2023 crashte er bereits in der 3. Runde, ein Jahr später manövrierte er seinen McLaren nur auf Rang 6.

Beide Male vor ihm im Ziel war Max Verstappen, der bei der Premiere 2023 zum Sieg raste. Aktuell liegt der Holländer zwar 49 Punkte hinter Norris. Doch ein Sieg in Las Vegas bei erneutem Nuller des Briten würde den Abstand auf die Spitze wieder auf 24 Zähler reduzieren. Gleichzeitig gilt aber auch: Wächst der Rückstand Verstappens in Las Vegas auf 58 Punkte oder mehr, kann er nicht mehr Weltmeister werden und der Titel geht an einen der beiden McLaren-Piloten.

Zwischen den beiden liegt im Klassement aber auch noch Oscar Piastri, der seit Monza anfangs September nicht mehr auf einem Podest stand und zuletzt dreimal in Serie nur auf den fünften Rang fuhr. Mit 24 Punkten Rückstand auf Norris ist er bei total noch 83 zu holenden Zählern aber alles andere als bereits geschlagen.