Auf den mit Spannung erwarteten Start in die neue F1-Ära vor wenigen Tagen folgt dieses Wochenende gleich die nächste Runde – in Doppelbesetzung. Denn in China findet nebst dem Rennen vom Sonntag bereits am Samstag ein Sprintrennen statt.

Weltmeister Norris und Blick-Leser kritisieren neues Reglement

Der Startschuss in die F1-Saison 2026 erfolgte vergangene Woche in Australien. George Russell feierte vor Teamkollege Kimi Antonelli einen Mercedes-Doppelsieg und zeigte sich im Anschluss begeistert vom neuen Reglement. Weltmeister Lando Norris war nach seinem 5. Platz anderer Meinung.

Datum Kategorie Startzeit Freitag, 13. März 1. freies Training 4.30 Uhr Freitag, 13. März Sprint Qualifying 8.30 Uhr Samstag, 14. März Sprintrennen 4 Uhr Samstag, 14. März Qualifying 8 Uhr Sonntag, 15. März Rennen 8 Uhr

Norris und Hälfte der Blick-Leser unzufrieden

«Wir sind von den angenehmsten und besten Autos der Formel 1 wahrscheinlich bei den schlechtesten Boliden gelandet», polterte der McLaren-Pilot und ist mit seiner Kritik am neuen Reglement nicht alleine. Auch die Meinung der Blick-Leser geht in die gleiche Richtung, ein beachtlicher Teil wünscht sich die alten Motoren zurück.

Ändern tut all dies am neuen Regelwerk (zumindest vorerst) nichts. Wenn es dieses Wochenende bereits am Samstag im Sprint um Punkte geht, gelten die gleichen Regeln wie in Australien. Ob Norris und Co. im Reich der Mitte besser mit ihren neuen Boliden zurechtkommen?