Darum gehts
- Mercedes startete mit Doppelsieg in neue F1-Saison
- Weltmeister Norris und Blick-Leser kritisieren neues Reglement
- Sprintrennen am Samstag um 4 Uhr, Rennen am Sonntag um 8 Uhr
Der Startschuss in die F1-Saison 2026 erfolgte vergangene Woche in Australien. George Russell feierte vor Teamkollege Kimi Antonelli einen Mercedes-Doppelsieg und zeigte sich im Anschluss begeistert vom neuen Reglement. Weltmeister Lando Norris war nach seinem 5. Platz anderer Meinung.
|Datum
|Kategorie
|Startzeit
|Freitag, 13. März
|1. freies Training
|4.30 Uhr
|Freitag, 13. März
|Sprint Qualifying
|8.30 Uhr
|Samstag, 14. März
|Sprintrennen
|4 Uhr
|Samstag, 14. März
|Qualifying
|8 Uhr
|Sonntag, 15. März
|Rennen
|8 Uhr
Norris und Hälfte der Blick-Leser unzufrieden
«Wir sind von den angenehmsten und besten Autos der Formel 1 wahrscheinlich bei den schlechtesten Boliden gelandet», polterte der McLaren-Pilot und ist mit seiner Kritik am neuen Reglement nicht alleine. Auch die Meinung der Blick-Leser geht in die gleiche Richtung, ein beachtlicher Teil wünscht sich die alten Motoren zurück.
Ändern tut all dies am neuen Regelwerk (zumindest vorerst) nichts. Wenn es dieses Wochenende bereits am Samstag im Sprint um Punkte geht, gelten die gleichen Regeln wie in Australien. Ob Norris und Co. im Reich der Mitte besser mit ihren neuen Boliden zurechtkommen?