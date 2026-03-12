DE
Mit erstem Sprint der Saison
Das Programm zum GP von China mit allen Startzeiten

Auf den mit Spannung erwarteten Start in die neue F1-Ära vor wenigen Tagen folgt dieses Wochenende gleich die nächste Runde – in Doppelbesetzung. Denn in China findet nebst dem Rennen vom Sonntag bereits am Samstag ein Sprintrennen statt.
1/4
In China finden dieses Wochenende ein Sprint und ein normaler GP statt.
Foto: AFP

  • Mercedes startete mit Doppelsieg in neue F1-Saison
  • Weltmeister Norris und Blick-Leser kritisieren neues Reglement
  • Sprintrennen am Samstag um 4 Uhr, Rennen am Sonntag um 8 Uhr
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

Der Startschuss in die F1-Saison 2026 erfolgte vergangene Woche in Australien. George Russell feierte vor Teamkollege Kimi Antonelli einen Mercedes-Doppelsieg und zeigte sich im Anschluss begeistert vom neuen Reglement. Weltmeister Lando Norris war nach seinem 5. Platz anderer Meinung.

DatumKategorieStartzeit
Freitag, 13. März1. freies Training4.30 Uhr
Freitag, 13. MärzSprint Qualifying8.30 Uhr
Samstag, 14. MärzSprintrennen4 Uhr
Samstag, 14. MärzQualifying8 Uhr
Sonntag, 15. MärzRennen8 Uhr

Norris und Hälfte der Blick-Leser unzufrieden

«Wir sind von den angenehmsten und besten Autos der Formel 1 wahrscheinlich bei den schlechtesten Boliden gelandet», polterte der McLaren-Pilot und ist mit seiner Kritik am neuen Reglement nicht alleine. Auch die Meinung der Blick-Leser geht in die gleiche Richtung, ein beachtlicher Teil wünscht sich die alten Motoren zurück.

Ändern tut all dies am neuen Regelwerk (zumindest vorerst) nichts. Wenn es dieses Wochenende bereits am Samstag im Sprint um Punkte geht, gelten die gleichen Regeln wie in Australien. Ob Norris und Co. im Reich der Mitte besser mit ihren neuen Boliden zurechtkommen?

