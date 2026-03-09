Nach dem ersten Saisonrennen in Melbourne geben die Regel-Anpassungen in der Formel 1 intensiv zu reden, weshalb wir auch die Blick-Leserinnen und -Leser nach ihrer Meinung zu den neuen Bestimmungen befragt haben – hier gehts zur Auflösung des Votings.

Blick Sportdesk

Die auf diese Saison hin eingeführten Regeln in der Formel 1 sorgen nach dem ersten GP für hitzige Diskussionen – und für geteilte Meinungen in der Blick-Leserschaft, wie die Auswertung des Votings mit der Frage «Wie gefallen dir die neuen Formel-1-Regeln?» zeigt. Von den 3800 abgegebenen Stimmen entfallen 47 Prozent auf die Antwortmöglichkeit «Schlecht, ich will die alten Motoren zurück» – fast die Hälfte sieht die Regeländerungen also kritisch. Weitere 24 Prozent verorten Verbesserungspotenzial. Dies bedeutet auch: Immerhin 29 Prozent der Blick-Userinnen und -User äussern sich nach dem actionreichen Saisonstart positiv zu den neuen Bestimmungen.

Das Blick-Voting ist am Sonntag um 13 Uhr lanciert und am Montagabend um 18 Uhr ausgewertet worden.