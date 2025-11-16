DE
Ecclestone (95) bleibt in der Gerüchteküche
«Wie alt muss ich eigentlich noch werden?»

Bernie Ecclestone scherzt nach dem GP von Brasilien über ein Aston-Martin-Gerücht rund um ihn und Christian Horner. Den ehemaligen Red-Bull-Boss würde er stattdessen eher bei einem anderen Team sehen.
Roger BenoitFormel-1-Experte

Die exklusiven Tage nach dem GP do Brasil auf der Farm von Bernie (95) und Fabiana (49) Ecclestone in Amparo bei São Paulo gehören zu den Höhepunkten des Jahres. Da sollte man besser nicht zuhören, wer beim früheren Formel-1-Macher anruft und um einen guten Rat nachfragt. «Wie alt muss ich eigentlich noch werden, damit diese Gerüchte um meine Person aufhören?», witzelte der britische Milliardär. Rund drei Stunden am Tag sitzt er hinter seinem iPad und verfolgt das Weltgeschehen – das Büro in London schickt ihm täglich Dutzende von Zeitungsartikeln.

Der Wahnsinn erreichte für Ecclestone den Höhepunkt, als er auf einer Internet-Seite plötzlich ein Bild von sich und seinem Kumpel Christian Horner (bei Red Bull gefeuert) im grünen Teamdress von Aston Martin entdeckte. «Schon wieder ein Team, das ich mit Horner kaufen sollte. Aber hat nicht Technik-Genie Adrian Newey Red Bull Richtung Aston Martin verlassen, weil er mit Horner nicht mehr zusammenarbeiten wollte?» Und wo ist Horner willkommen? Bernie lächelt: «Ich würde Ferrari nicht ausschliessen! Dort herrscht nur noch ein Chaos. Und Chef Elkann beleidigt jetzt sogar seine zwei Piloten.»

