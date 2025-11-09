Verstappen-Start aus der Boxengasse

Muss Verstappen WM begraben?

Der Start ins Wochenende verlief für Max Verstappen alles andere als ideal. Nach einem durchwachsenen Freitag und einem schwierigen Sprint konnte er mit Platz vier immerhin Schadensbegrenzung betreiben und verlor nur drei Punkte auf Lando Norris. Vor dem Qualifying nahm Red Bull jedoch einige Änderungen am Setup vor, um den Performance-Rückstand zu verringern und das Auto besser fahrbar zu machen. Ein Schritt, der nach hinten losging. Fehlender Grip führte zum überraschenden Aus von Verstappen im Q1. Verstappen zeigte sich anschliessend frustriert und bezeichnete das Ergebnis als das endgültige Aus im WM-Kampf. Das Rennen wird er aus der Boxengasse aufnehmen. Er bekommt einen neuen Motor und auch am Setup hat Red Bull noch einmal gearbeitet. Ebenfalls aus der Box startet Estaban Ocon.