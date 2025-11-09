Verstappen-Start aus der Boxengasse

Der Start ins Wochenende verlief für Max Verstappen alles andere als ideal. Nach einem durchwachsenen Freitag und einem schwierigen Sprint konnte er mit Platz vier immerhin Schadensbegrenzung betreiben und verlor nur drei Punkte auf Lando Norris. Vor dem Qualifying nahm Red Bull jedoch einige Änderungen am Setup vor, um den Performance-Rückstand zu verringern und das Auto besser fahrbar zu machen. Ein Schritt, der nach hinten losging. Fehlender Grip führte zum überraschenden Aus von Verstappen im Q1. Verstappen zeigte sich anschliessend frustriert und bezeichnete das Ergebnis als das endgültige Aus im WM-Kampf. Das Rennen wird er aus der Boxengasse aufnehmen. Er bekommt einen neuen Motor und auch am Setup hat Red Bull noch einmal gearbeitet. Ebenfalls aus der Box startet Estaban Ocon.
In Mexiko-Stadt nutzte Lando Norris seine grosse Chance und übernahm mit einer dominanten Vorstellung die Führung in der Weltmeisterschaft. An diesem Wochenende konnte der Brite zwar noch nicht dominieren, dennoch sicherte er sich die Maximalpunktzahl im Sprint sowie beide Pole Positions. Durch Oscar Piastris Ausfall im Sprint geht Norris mit einem Vorsprung von neun Punkten auf seinen Teamkollegen in den Grand Prix am Sonntag. Da Piastri nur von Platz vier startet, könnte Norris seinen Vorsprung weiter ausbauen.
Blick-User wissen es bereits seit Samstagabend: Max Verstappen startet aus der Boxengasse – und nicht von der 16. Position. Diese Meldung ist nun auch offiziell bestätigt worden. Nach einem total missglückten Qualifying ist beim Red Bull des Holländers so einiges ausgetauscht worden, unter anderem der Motor. Ob der Vorjahressieger (im Regenchaos von Startplatz 17 auf die 1) so seine WM-Chancen doch noch irgendwie halbwegs aufrechterhalten kann? Auch Esteban Ocon (Haas), der 17. des Qualifyings, hat sich als zweiter Pilot für den Rennstart aus der Boxengasse entschieden.
Der viertletzte GP der Saison steht an. In Interlagos bei São Paulo gehts ab 18 Uhr Schweizer Zeit los. Hier im Ticker verpasst du garantiert nichts von der Formel-1-Action auf dem Autodromo José Carlos Pace.