Hülkenberg in der 5. Startreihe – Norris auf der Pole

Das Qualifying auf dem Autodromo José Carlos Pace ist beendet und die Autos kommen zurück an die Boxengasse. Isack Hadjar sichert sich einen starken fünften Platz vor George Russell, der seinen letzten Versuch auf Medium-Reifen absolvierte, da ihm kein frischer Soft-Satz mehr zur Verfügung stand. Liam Lawson folgt auf Rang sieben vor Oliver Bearman und Pierre Gasly, während Nico Hülkenberg als Zehnter das Ergebnis abrundet.
Die Zeit von Oscar Piastri wird nicht reichen! Er kann sich nur gering verbessern und bleibt Dritter! George Russell und Kimi Antonelli sind noch unterwegs. Schaffen sie es an Norris vorbei?
Erst unterbietet Leclerc die Bestzeit von Piastri, wenig später kommt Lando Norris nach einer Toprunde über die Linie und übernimmt mit 0,294 Sekunden Vorsprung die Führung. Kann Piastri da noch dagegensetzen?
Nach den ersten Runs hat Oscar Piastri die beste Position inne. Lando Norris ist nach einem Fehler in Kurve 1 hingegen unter Druck. er ist nur Zehnter. Damit muss dann im finalen Run gleich alles passen!
Oscar Piastri nutzt das, um die Führung einzunehmen. 1:09.897 Minuten hat er auf seiner Runde gebraucht. Knappe 0,002 Sekunden geht es so an Leclerc vorbei.
Charles Leclerc markiert eine neue Bestzeit in Q3. Mit einer 1:09.899 übernimmt er die erste Position von Bearman. Norris vermasselt indes seine erste Runde. Er ist nur Fünfter!
Die Rennleitung hat sich den Vorfall angeschaut und kommt zum Ergebnis, das es keine Untersuchung gegen George Russell geben wird.
Während die ersten Fahrer mit Bearman und Hülkenberg auf die Strecke gehen, notiert die Rennleitung einen Vorfall zwischen Russell und Hamilton. Russell soll Hamilton im Weg gestanden haben.
Es geht weiter mit dem Q3 und dem Kampf um die Pole Position. Kann sich Lando Norris auch heute durchsetzen?