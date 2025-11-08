Hülkenberg in der 5. Startreihe – Norris auf der Pole

12. Minute: Ende Qualifying

Das Qualifying auf dem Autodromo José Carlos Pace ist beendet und die Autos kommen zurück an die Boxengasse. Isack Hadjar sichert sich einen starken fünften Platz vor George Russell, der seinen letzten Versuch auf Medium-Reifen absolvierte, da ihm kein frischer Soft-Satz mehr zur Verfügung stand. Liam Lawson folgt auf Rang sieben vor Oliver Bearman und Pierre Gasly, während Nico Hülkenberg als Zehnter das Ergebnis abrundet.